Bitmain скоро получит 51% хешрейта в сети Биткоин

Bitmain заявил, что на прошлой неделе 42% всех блоков в сети Bitcoin были произведены на их мощностях. Хешрейт BTC.com и AntPool, которые оба принадлежат Bitmain, в настоящее время составляет 26,6% и 15,3% от общего хешрейта сети.Bitmain Technologies Ltd. – основанная в Пекине компания по майнингу, только за 2017 год сообщила о поразительных прибылях, которые колеблются между 3 и 4 миллиардами долларов. Bitmain производит специализированное оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют – ASIC-ки. Они гораздо производительнее, чем видеокарты.Помимо производства ASIC-ов Bitmain также владеет несколькими майнинг пулами и предлагает услуги по облачном майнингу.Это довольно близко к 51%. А это в свою очередь дает возможность Bitmain совершить атаку 51% в сети Bitcoin и переписывать любые транзакции по своему усмотрению.Многие криптовалютные энтузиасты начинают нервничать при упоминании числа 51%. Это означает потерю децентрализации. Что произойдет, если Bitmain получит 51%?Это не первый случай в истории биткоина, когда 51% контролируется одной компанией. В 2014 году майнинг компания «Ghash» получила 51% хешрейта.Тогда представители компании настоятельно рекомендовали майнерам перевести свои ресурсы в другие майнинг пулы. Представители Ghash призвали все компании, которые окажутся на их месте в будущем, последовать их примеру. Разница состоит в том, что Ghash была не традиционной компанией, а скорее сообществом майнеров, в то время как Bitmain является классической централизованной компанией.