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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:10
В общем, разбудите меня, когда биток дойдет до 3К, а эфир до 200. А пока буду следить за темой в полглаза.
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airmax78
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Додано: Вів 26 чер, 2018 22:03
51% недостаточно для атаки типа двойной траты, но можно попортить жизнь другим майнерам. Хотя вряд ли Битмэйн будет резать такую дойную корову. Они будут просто выдавливать конкурентов и максимизировать прибыль.
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phantom_systems
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Додано: Сер 27 чер, 2018 03:46
Zebra написав:
Походу битку будет R.I.P.
Bitmain скоро получит 51% хешрейта в сети БиткоинКрупнейшая майнинговая компания Bitmain на прошлой неделе произвела 42% всех блоков биткоинов, а хешрейт компании в сети биткоин неуклонно приближается к 51%.
Bitmain заявил, что на прошлой неделе 42% всех блоков в сети Bitcoin были произведены на их мощностях. Хешрейт BTC.com и AntPool, которые оба принадлежат Bitmain, в настоящее время составляет 26,6% и 15,3% от общего хешрейта сети.
Bitmain Technologies Ltd. – основанная в Пекине компания по майнингу, только за 2017 год сообщила о поразительных прибылях, которые колеблются между 3 и 4 миллиардами долларов. Bitmain производит специализированное оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют – ASIC-ки. Они гораздо производительнее, чем видеокарты.
Помимо производства ASIC-ов Bitmain также владеет несколькими майнинг пулами и предлагает услуги по облачном майнингу.
Это довольно близко к 51%. А это в свою очередь дает возможность Bitmain совершить атаку 51% в сети Bitcoin и переписывать любые транзакции по своему усмотрению.
Многие криптовалютные энтузиасты начинают нервничать при упоминании числа 51%. Это означает потерю децентрализации. Что произойдет, если Bitmain получит 51%?
Это не первый случай в истории биткоина, когда 51% контролируется одной компанией. В 2014 году майнинг компания «Ghash» получила 51% хешрейта.
Тогда представители компании настоятельно рекомендовали майнерам перевести свои ресурсы в другие майнинг пулы. Представители Ghash призвали все компании, которые окажутся на их месте в будущем, последовать их примеру. Разница состоит в том, что Ghash была не традиционной компанией, а скорее сообществом майнеров, в то время как Bitmain является классической централизованной компанией.https://news.finance.ua/ru/news/-/42908 ... ti-bitkoin
Ну вот о чем давно говорилось - справились и без квантового компьютера. Только а почему только битку R.I.P.- разве это не ставит большой вопрос перед самой технологии блокчейна в применении, например, к криптовалютам в целом ?
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Surfer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 07:17
Surfer написав: Zebra написав:
Походу битку будет R.I.P.
Bitmain скоро получит 51% хешрейта в сети БиткоинКрупнейшая майнинговая компания Bitmain на прошлой неделе произвела 42% всех блоков биткоинов, а хешрейт компании в сети биткоин неуклонно приближается к 51%.
Bitmain заявил, что на прошлой неделе 42% всех блоков в сети Bitcoin были произведены на их мощностях. Хешрейт BTC.com и AntPool, которые оба принадлежат Bitmain, в настоящее время составляет 26,6% и 15,3% от общего хешрейта сети.
Bitmain Technologies Ltd. – основанная в Пекине компания по майнингу, только за 2017 год сообщила о поразительных прибылях, которые колеблются между 3 и 4 миллиардами долларов. Bitmain производит специализированное оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют – ASIC-ки. Они гораздо производительнее, чем видеокарты.
Помимо производства ASIC-ов Bitmain также владеет несколькими майнинг пулами и предлагает услуги по облачном майнингу.
Это довольно близко к 51%. А это в свою очередь дает возможность Bitmain совершить атаку 51% в сети Bitcoin и переписывать любые транзакции по своему усмотрению.
Многие криптовалютные энтузиасты начинают нервничать при упоминании числа 51%. Это означает потерю децентрализации. Что произойдет, если Bitmain получит 51%?
Это не первый случай в истории биткоина, когда 51% контролируется одной компанией. В 2014 году майнинг компания «Ghash» получила 51% хешрейта.
Тогда представители компании настоятельно рекомендовали майнерам перевести свои ресурсы в другие майнинг пулы. Представители Ghash призвали все компании, которые окажутся на их месте в будущем, последовать их примеру. Разница состоит в том, что Ghash была не традиционной компанией, а скорее сообществом майнеров, в то время как Bitmain является классической централизованной компанией.https://news.finance.ua/ru/news/-/42908 ... ti-bitkoin
Ну вот о чем давно говорилось - справились и без квантового компьютера. Только а почему только битку R.I.P.- разве это не ставит большой вопрос перед самой технологии блокчейна в применении, например, к криптовалютам в целом ?
Нет, перед самой технологией ничего не ставит. Биткойн губит то, что и быстро сделало его популярным - превращение майнинга в бизнес
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Faceless
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