мои прогнозы о курсе 3000-4000 на конец года, возможно придется пересмотреть.
цены на централизованный биток увалят очень даже вниз
51% недостаточно для атаки типа двойной траты, но можно попортить жизнь другим майнерам. Хотя вряд ли Битмэйн будет резать такую дойную корову. Они будут просто выдавливать конкурентов и максимизировать прибыль.
Крупнейшая майнинговая компания Bitmain на прошлой неделе произвела 42% всех блоков биткоинов, а хешрейт компании в сети биткоин неуклонно приближается к 51%.
Bitmain заявил, что на прошлой неделе 42% всех блоков в сети Bitcoin были произведены на их мощностях. Хешрейт BTC.com и AntPool, которые оба принадлежат Bitmain, в настоящее время составляет 26,6% и 15,3% от общего хешрейта сети.
Bitmain Technologies Ltd. – основанная в Пекине компания по майнингу, только за 2017 год сообщила о поразительных прибылях, которые колеблются между 3 и 4 миллиардами долларов. Bitmain производит специализированное оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют – ASIC-ки. Они гораздо производительнее, чем видеокарты.
Помимо производства ASIC-ов Bitmain также владеет несколькими майнинг пулами и предлагает услуги по облачном майнингу.
Это довольно близко к 51%. А это в свою очередь дает возможность Bitmain совершить атаку 51% в сети Bitcoin и переписывать любые транзакции по своему усмотрению.
Многие криптовалютные энтузиасты начинают нервничать при упоминании числа 51%. Это означает потерю децентрализации. Что произойдет, если Bitmain получит 51%?
Это не первый случай в истории биткоина, когда 51% контролируется одной компанией. В 2014 году майнинг компания «Ghash» получила 51% хешрейта.
Тогда представители компании настоятельно рекомендовали майнерам перевести свои ресурсы в другие майнинг пулы. Представители Ghash призвали все компании, которые окажутся на их месте в будущем, последовать их примеру. Разница состоит в том, что Ghash была не традиционной компанией, а скорее сообществом майнеров, в то время как Bitmain является классической централизованной компанией.
Ну вот о чем давно говорилось - справились и без квантового компьютера. Только а почему только битку R.I.P.- разве это не ставит большой вопрос перед самой технологии блокчейна в применении, например, к криптовалютам в целом ?
Крупнейшая майнинговая компания Bitmain на прошлой неделе произвела 42% всех блоков биткоинов, а хешрейт компании в сети биткоин неуклонно приближается к 51%.
Bitmain заявил, что на прошлой неделе 42% всех блоков в сети Bitcoin были произведены на их мощностях. Хешрейт BTC.com и AntPool, которые оба принадлежат Bitmain, в настоящее время составляет 26,6% и 15,3% от общего хешрейта сети.
Bitmain Technologies Ltd. – основанная в Пекине компания по майнингу, только за 2017 год сообщила о поразительных прибылях, которые колеблются между 3 и 4 миллиардами долларов. Bitmain производит специализированное оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют – ASIC-ки. Они гораздо производительнее, чем видеокарты.
Помимо производства ASIC-ов Bitmain также владеет несколькими майнинг пулами и предлагает услуги по облачном майнингу.
Это довольно близко к 51%. А это в свою очередь дает возможность Bitmain совершить атаку 51% в сети Bitcoin и переписывать любые транзакции по своему усмотрению.
Многие криптовалютные энтузиасты начинают нервничать при упоминании числа 51%. Это означает потерю децентрализации. Что произойдет, если Bitmain получит 51%?
Это не первый случай в истории биткоина, когда 51% контролируется одной компанией. В 2014 году майнинг компания «Ghash» получила 51% хешрейта.
Тогда представители компании настоятельно рекомендовали майнерам перевести свои ресурсы в другие майнинг пулы. Представители Ghash призвали все компании, которые окажутся на их месте в будущем, последовать их примеру. Разница состоит в том, что Ghash была не традиционной компанией, а скорее сообществом майнеров, в то время как Bitmain является классической централизованной компанией.
Ну вот о чем давно говорилось - справились и без квантового компьютера. Только а почему только битку R.I.P.- разве это не ставит большой вопрос перед самой технологии блокчейна в применении, например, к криптовалютам в целом ?
Нет, перед самой технологией ничего не ставит. Биткойн губит то, что и быстро сделало его популярным - превращение майнинга в бизнес
Тем кто влошился в биткоэн надо пересидеть сейчас темные времена молча. Возможно, чудо случится, и цена бетховена снова умножится на 10. Сложно сейчас в это поверить, но ведь и в 1000 баксов за бетховена когда-то сложно было поверить, и в 100 баксов (этого времени, правда, я не застал).
мои прогнозы о курсе 3000-4000 на конец года, возможно придется пересмотреть.
цены на централизованный биток увалят очень даже вниз
51% недостаточно для атаки типа двойной траты, но можно попортить жизнь другим майнерам. Хотя вряд ли Битмэйн будет резать такую дойную корову. Они будут просто выдавливать конкурентов и максимизировать прибыль.
Доверие к биткоину будет падать, а значит и его цена, что и происходит уже более 6 месяцев. Вся крипта по сути это скам. Нигде не используется кроме бирж-казино.
Zebra Вы говорите что доверие к биткоину будет падать, тут с вами не согласен. Доверие к банкам будет падать, а биткоин это всего лишь технология которая повышает доверие между участниками которые принимают в ней участие! Давайте проанализируем банк и биткоин технологию: Банк плюсы (удобно, есть отделения, отлаженная инфраструктура, юридическая сопровождение). На этом плюсы кончились. Банк минус (высокая комиссия, контроль ваших средств и операций, отсутствие анонимности, лимиты, плата за обслуживание, ограничение в транзакциях, сложность и стоимость межгосударственных переводах, слив информации в контролирующие органы). Вот вам и доверие... Биткоин, начнем с минусов: (проблема масштабирования из чего вытекает 2 последствия: цена комиссии и время транзакции относительно других альткоинов) ПЛЮСЫ (анонимность, малая стоимость комиссии на любые суммы, децентрализация, быстрые переводы по всему миру, отсутствие контроля гос структур, не ограничений по суммам)
djua2012, дерьмо это все, биток будет по 3000 к концу года он становится централизованным инструментом в руках Bitmain киты это понимают, и не будут доверять хранение миллиардов долларов в МММ "Bitmain" хомяки выпрыгивают следом
Не иначе Зебра писАл ! Мне нравится, как непризнанный гений, который писАл эту статейку, определил ключевые уровни, с которых начнется паник селл фазы отчаяния))) Ничем не обосновав по сути. Это равносильно как если бы он написал, что завтра начнется конец света, потому что гладиолус)))