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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1250125112521253>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 146
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
5
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В общем, разбудите меня, когда биток дойдет до 3К, а эфир до 200. А пока буду следить за темой в полглаза.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:03

  Zebra написав:Походу битку будет R.I.P.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42908 ... ti-bitkoin

мои прогнозы о курсе 3000-4000 на конец года, возможно придется пересмотреть.

цены на централизованный биток увалят очень даже вниз

51% недостаточно для атаки типа двойной траты, но можно попортить жизнь другим майнерам. Хотя вряд ли Битмэйн будет резать такую дойную корову. Они будут просто выдавливать конкурентов и максимизировать прибыль.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 03:46

  Zebra написав:Походу битку будет R.I.P.


Bitmain скоро получит 51% хешрейта в сети Биткоин

Крупнейшая майнинговая компания Bitmain на прошлой неделе произвела 42% всех блоков биткоинов, а хешрейт компании в сети биткоин неуклонно приближается к 51%.

Bitmain заявил, что на прошлой неделе 42% всех блоков в сети Bitcoin были произведены на их мощностях. Хешрейт BTC.com и AntPool, которые оба принадлежат Bitmain, в настоящее время составляет 26,6% и 15,3% от общего хешрейта сети.

Bitmain Technologies Ltd. – основанная в Пекине компания по майнингу, только за 2017 год сообщила о поразительных прибылях, которые колеблются между 3 и 4 миллиардами долларов. Bitmain производит специализированное оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют – ASIC-ки. Они гораздо производительнее, чем видеокарты.

Помимо производства ASIC-ов Bitmain также владеет несколькими майнинг пулами и предлагает услуги по облачном майнингу.

Это довольно близко к 51%. А это в свою очередь дает возможность Bitmain совершить атаку 51% в сети Bitcoin и переписывать любые транзакции по своему усмотрению.

Многие криптовалютные энтузиасты начинают нервничать при упоминании числа 51%. Это означает потерю децентрализации. Что произойдет, если Bitmain получит 51%?

Это не первый случай в истории биткоина, когда 51% контролируется одной компанией. В 2014 году майнинг компания «Ghash» получила 51% хешрейта.

Тогда представители компании настоятельно рекомендовали майнерам перевести свои ресурсы в другие майнинг пулы. Представители Ghash призвали все компании, которые окажутся на их месте в будущем, последовать их примеру. Разница состоит в том, что Ghash была не традиционной компанией, а скорее сообществом майнеров, в то время как Bitmain является классической централизованной компанией.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42908 ... ti-bitkoin



Ну вот о чем давно говорилось - справились и без квантового компьютера. Только а почему только битку R.I.P.- разве это не ставит большой вопрос перед самой технологии блокчейна в применении, например, к криптовалютам в целом ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Surfer написав:
  Zebra написав:Походу битку будет R.I.P.


Bitmain скоро получит 51% хешрейта в сети Биткоин

Крупнейшая майнинговая компания Bitmain на прошлой неделе произвела 42% всех блоков биткоинов, а хешрейт компании в сети биткоин неуклонно приближается к 51%.

Bitmain заявил, что на прошлой неделе 42% всех блоков в сети Bitcoin были произведены на их мощностях. Хешрейт BTC.com и AntPool, которые оба принадлежат Bitmain, в настоящее время составляет 26,6% и 15,3% от общего хешрейта сети.

Bitmain Technologies Ltd. – основанная в Пекине компания по майнингу, только за 2017 год сообщила о поразительных прибылях, которые колеблются между 3 и 4 миллиардами долларов. Bitmain производит специализированное оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют – ASIC-ки. Они гораздо производительнее, чем видеокарты.

Помимо производства ASIC-ов Bitmain также владеет несколькими майнинг пулами и предлагает услуги по облачном майнингу.

Это довольно близко к 51%. А это в свою очередь дает возможность Bitmain совершить атаку 51% в сети Bitcoin и переписывать любые транзакции по своему усмотрению.

Многие криптовалютные энтузиасты начинают нервничать при упоминании числа 51%. Это означает потерю децентрализации. Что произойдет, если Bitmain получит 51%?

Это не первый случай в истории биткоина, когда 51% контролируется одной компанией. В 2014 году майнинг компания «Ghash» получила 51% хешрейта.

Тогда представители компании настоятельно рекомендовали майнерам перевести свои ресурсы в другие майнинг пулы. Представители Ghash призвали все компании, которые окажутся на их месте в будущем, последовать их примеру. Разница состоит в том, что Ghash была не традиционной компанией, а скорее сообществом майнеров, в то время как Bitmain является классической централизованной компанией.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42908 ... ti-bitkoin



Ну вот о чем давно говорилось - справились и без квантового компьютера. Только а почему только битку R.I.P.- разве это не ставит большой вопрос перед самой технологии блокчейна в применении, например, к криптовалютам в целом ?


Нет, перед самой технологией ничего не ставит. Биткойн губит то, что и быстро сделало его популярным - превращение майнинга в бизнес
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тем кто влошился в биткоэн надо пересидеть сейчас темные времена молча. Возможно, чудо случится, и цена бетховена снова умножится на 10. Сложно сейчас в это поверить, но ведь и в 1000 баксов за бетховена когда-то сложно было поверить, и в 100 баксов (этого времени, правда, я не застал).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:23

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Походу битку будет R.I.P.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42908 ... ti-bitkoin

мои прогнозы о курсе 3000-4000 на конец года, возможно придется пересмотреть.

цены на централизованный биток увалят очень даже вниз

51% недостаточно для атаки типа двойной траты, но можно попортить жизнь другим майнерам. Хотя вряд ли Битмэйн будет резать такую дойную корову. Они будут просто выдавливать конкурентов и максимизировать прибыль.

Доверие к биткоину будет падать, а значит и его цена, что и происходит уже более 6 месяцев. Вся крипта по сути это скам. Нигде не используется кроме бирж-казино.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биткоин: Пробит очередной уровень спекульской поддержки, следующие уровни - 16% от пика, 10%, 6%, 0.х%

https://aftershock.news/?q=node/659708
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:26

Нашему народу только бы шуму нагнать

Zebra Вы говорите что доверие к биткоину будет падать, тут с вами не согласен. Доверие к банкам будет падать, а биткоин это всего лишь технология которая повышает доверие между участниками которые принимают в ней участие! Давайте проанализируем банк и биткоин технологию: Банк плюсы (удобно, есть отделения, отлаженная инфраструктура, юридическая сопровождение). На этом плюсы кончились. Банк минус (высокая комиссия, контроль ваших средств и операций, отсутствие анонимности, лимиты, плата за обслуживание, ограничение в транзакциях, сложность и стоимость межгосударственных переводах, слив информации в контролирующие органы). Вот вам и доверие...
Биткоин, начнем с минусов: (проблема масштабирования из чего вытекает 2 последствия: цена комиссии и время транзакции относительно других альткоинов) ПЛЮСЫ (анонимность, малая стоимость комиссии на любые суммы, децентрализация, быстрые переводы по всему миру, отсутствие контроля гос структур, не ограничений по суммам)
djua2012
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

djua2012, дерьмо это все, биток будет по 3000 к концу года
он становится централизованным инструментом в руках Bitmain
киты это понимают, и не будут доверять хранение миллиардов долларов в МММ "Bitmain"
хомяки выпрыгивают следом
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:59

  Чукча2 написав:Биткоин: Пробит очередной уровень спекульской поддержки, следующие уровни - 16% от пика, 10%, 6%, 0.х%

https://aftershock.news/?q=node/659708


Не иначе Зебра писАл :mrgreen: :P !
Мне нравится, как непризнанный гений, который писАл эту статейку, определил ключевые уровни, с которых начнется паник селл фазы отчаяния)))
Ничем не обосновав по сути.
Это равносильно как если бы он написал, что завтра начнется конец света, потому что гладиолус)))
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