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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1250125112521253

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 147
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
7%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, у любого финансового пузыря наступает стадия отчаяния. Она и в битке приближается. Любой инвестор глядя на это понимает в какую ж*** он попал и рано или поздно сольется.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:13

Да, да, всё пропало, всем холдерам срочно рвать волосы на ж*** и выходить в окно :) А то, что уже месяц объёмы торгов находятся на одном уровне, а сложность выросла рекордными темпами, конечно, пустяк.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Сер 27 чер, 2018 14:14, всього редагувалось 2 разів.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:14

  phantom_systems написав:Да, да, всё пропало, всем холдерам срочно рвать волосы на ж*** и выходить в окно :) А то, что уже месяц объёмы торгов находятся на одном уровне, а сложность выросла рекордными темпами, конечно, пустяк.

Сложность это проблемы майнеров, а не хомяков, или хейтеров.
До 2017 года Bitmain продавал Асики для битка за биткоины.
В 2017 году они перешли на доллары. Наверно секут тему, что скоро хомяк все поймет (всю красоту наеба) :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:19

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Да, да, всё пропало, всем холдерам срочно рвать волосы на ж*** и выходить в окно :) А то, что уже месяц объёмы торгов находятся на одном уровне, а сложность выросла рекордными темпами, конечно, пустяк.

Сложность это проблемы майнеров, а не хомяков, или хейтеров.

А кто ежедневно делает 1800 битков? Раньше они ежедневно сливались, а теперь даже майнеры предпочитают холдить, так как цена на пределе рентабельности.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:22

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Да, да, всё пропало, всем холдерам срочно рвать волосы на ж*** и выходить в окно :) А то, что уже месяц объёмы торгов находятся на одном уровне, а сложность выросла рекордными темпами, конечно, пустяк.

Сложность это проблемы майнеров, а не хомяков, или хейтеров.

А кто ежедневно делает 1800 битков? Раньше они ежедневно сливались, а теперь даже майнеры предпочитают холдить, так как цена на пределе рентабельности.

Это их проблемы, рынок диктует цену, а не майнеры битка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:27

  Zebra написав:До 2017 года Bitmain продавал Асики для битка за биткоины.
В 2017 году они перешли на доллары. Наверно секут тему, что скоро хомяк все поймет (всю красоту наеба) :lol:

Они на Биткэш перешли, но у того дела не очень, поэтому и на баксы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:37

Zebra так Bitmain занимается только производством оборудования, майнят же совсем разные люди и компании. Если так судить, то можно сказать что уже давно в руках интела, ведь все на их процах работают)
groysan88
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:37

phantom_systems поддерживаю, если зебры не в теме то пусть не нагоняют жути на начинаюших инвесторов) Логично когда рынок пошел в низ Bitmain начал принимать оплату в $ но только рынок начнет расти то они опять будут принимать BTC :wink:
djua2012
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ЛОЛ, боты-новореги подтянулись.
Bitmain перешел на доллары еще в 2017 году когда цена только росла.
Bitmain не только производит и контролирует пулы, но имеет и свои майнинговые мощности.
В любом случае, тот кто контролирует пулы, тот и контролирует биток.
Любое решение о изменении правил уже вскоре будет приниматься централизованно. ЛЮБОЕ.

Захотят сделать Bitcoin Cash - основным биткоином - сделают. А все хомки со старым битком останутся с хером.
Или могут изменить правило 21 млн битка, вознаграждение за блок. Любые изменения.

Несогласные форки завалят атакой 51%
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

djua2012 написав:Zebra Вы говорите что доверие к биткоину будет падать, тут с вами не согласен. Доверие к банкам будет падать, а биткоин это всего лишь технология которая повышает доверие между участниками которые принимают в ней участие! Давайте проанализируем банк и биткоин технологию: Банк плюсы (удобно, есть отделения, отлаженная инфраструктура, юридическая сопровождение). На этом плюсы кончились. Банк минус (высокая комиссия, контроль ваших средств и операций, отсутствие анонимности, лимиты, плата за обслуживание, ограничение в транзакциях, сложность и стоимость межгосударственных переводах, слив информации в контролирующие органы). Вот вам и доверие...
Биткоин, начнем с минусов: (проблема масштабирования из чего вытекает 2 последствия: цена комиссии и время транзакции относительно других альткоинов) ПЛЮСЫ (анонимность, малая стоимость комиссии на любые суммы, децентрализация, быстрые переводы по всему миру, отсутствие контроля гос структур, нет ограничений по суммам)
Плохо что вы не понимаете ни банки ни биток :)
Faceless
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