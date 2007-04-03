djua2012 написав: Zebra Вы говорите что доверие к биткоину будет падать, тут с вами не согласен. Доверие к банкам будет падать, а биткоин это всего лишь технология которая повышает доверие между участниками которые принимают в ней участие! Давайте проанализируем банк и биткоин технологию: Банк плюсы (удобно, есть отделения, отлаженная инфраструктура, юридическая сопровождение). На этом плюсы кончились. Банк минус (высокая комиссия, контроль ваших средств и операций, отсутствие анонимности, лимиты, плата за обслуживание, ограничение в транзакциях, сложность и стоимость межгосударственных переводах, слив информации в контролирующие органы). Вот вам и доверие...

Биткоин, начнем с минусов: (проблема масштабирования из чего вытекает 2 последствия: цена комиссии и время транзакции относительно других альткоинов) ПЛЮСЫ (анонимность, малая стоимость комиссии на любые суммы, децентрализация, быстрые переводы по всему миру, отсутствие контроля гос структур, нет ограничений по суммам)