А зачем их понимать ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:59
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:43
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:44
Любой инвестор не входит ни на какой рынок, не просчитывая риски.
На всю котлету входит только человек без башни или олигофрен.
Раз биток актив, то и в портфеле этот актив будет занимать столько, во сколько инвестор оценивает риск данного инструмента.
Если завалится фонда, куда побежит инвестор?
В золото, бриллианты или уран?
Он побежит туда, где меньше риски.Но если риски будут одинаковые, в своем портфеле он будет держать и золото, и бриллианты, и уран, и биток, и еще х.з. что, лишь бы в его сознании существовала уверенность, что он
а) При скаме одного из активов потеряет небольшой процент от своих инвестиций,
б) При наступающем звиздеце успеет быстро перекинуться из одного актива в другой, чтобы минимизировать свои потери.
О криптовалютах знает чуть больше 5% населения земли, и процент будет только расти.
Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет.
Это у вас все имбицилы и хомяки для стрижки и биток - скам для казино.
Но я уверен, что количество Зебр на земле неизменно растет, и не факт, что ход мыслей одной Зебры не будет отличаться от хода мыслей другой .
Надвигается очередная мировая ж***, и биток совсем не выглядит при этом как пустое средство хранения инвестиций.
Хотя бы из-за его сверхвысокой мобильности.
Все говорят "вот, если биток пойдет ниже 5,5К, будет массовый слив и люди перестанут верить инструменту.
О.К.
А если одновременно с этим событием завалится фонда?
Ну или еще чего-нибудь оскамится в значимом для вас мире?
Вы этот вариант рассматриваете?
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
artist_007, можно бесконечно верить в биток, но ситуация противоположная - он концентрируется в одних руках (которые симпатизируют Bitcoin Cash), и впереди стадия отчаяния.
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:57
Надеюсь, это читают и "инвесторы", вошедшие "па17"... Если ещё живы...
П.С. Проезд из пункта А в пункт Б в Швейцарии подорожал с 20 до 21 франка. За 10! лет.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:10
Красивый график сегодня биток нарисовал - Сначала луч на 100+ долл вниз, возврат, потом луч на 100+ долл вверх, возврат, собирая одним махом основную массу стопов
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:12
Они давно хотят, но безуспешно. Протокол они изменить не в состоянии. Если же они внезапно захотят прирезать дойную корову, она аналогично внезапно может от них сбежать. Сменить PoW алгоритм очень просто, был бы консенсус в сообществе, оставив Битмэйн с кучей асикового хлама.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:48
Ну да, ну да.
Когда-нибудь и мы все умрем - это неизбежно.
А белое - это белое.
Черное - это черное.
2х2=4
...
Ну, хорошо, раз это просто игры конкурентов, будет не биток, а биткоинкеш.
Но суть то не изменится.
Оскамится биткоинкеш - будет биткоинголд...
И так до бесконечности.
Значит, будет хайп биткоинкеш, который тоже закончится стадией отчаяния.
А потом хайп биткоинголд.
Блокчейн усовершенствуют и зарегулируют, внедрят в народное хозяйство.
Уверен, Зебра еще застанет это при жизни
Отдыхая где-то на Багамских островах на средтва, которые были заработаны на презираемом им скаме под названием биток.
А чо ?
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