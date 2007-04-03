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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 147
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
7%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:43

  Zebra написав:попытка № 2

Сработали ордера по ценам 5868.1 - 5811.1 - 5768.1
итого 3 биточка

стоп в безубыток на 5999.9

стоп снял, решил пока не скидывать биток, должен выстрелить на 6500 еще
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:44

  Zebra написав:artist_007, у любого финансового пузыря наступает стадия отчаяния. Она и в битке приближается. Любой инвестор глядя на это понимает в какую ж*** он попал и рано или поздно сольется.

Любой инвестор не входит ни на какой рынок, не просчитывая риски.
На всю котлету входит только человек без башни или олигофрен.
Раз биток актив, то и в портфеле этот актив будет занимать столько, во сколько инвестор оценивает риск данного инструмента.
Если завалится фонда, куда побежит инвестор?
В золото, бриллианты или уран?
Он побежит туда, где меньше риски.Но если риски будут одинаковые, в своем портфеле он будет держать и золото, и бриллианты, и уран, и биток, и еще х.з. что, лишь бы в его сознании существовала уверенность, что он
а) При скаме одного из активов потеряет небольшой процент от своих инвестиций,
б) При наступающем звиздеце успеет быстро перекинуться из одного актива в другой, чтобы минимизировать свои потери.
О криптовалютах знает чуть больше 5% населения земли, и процент будет только расти.
Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет.
Это у вас все имбицилы и хомяки для стрижки и биток - скам для казино.
Но я уверен, что количество Зебр на земле неизменно растет, и не факт, что ход мыслей одной Зебры не будет отличаться от хода мыслей другой :mrgreen: .
Надвигается очередная мировая ж***, и биток совсем не выглядит при этом как пустое средство хранения инвестиций.
Хотя бы из-за его сверхвысокой мобильности.
Все говорят "вот, если биток пойдет ниже 5,5К, будет массовый слив и люди перестанут верить инструменту.
О.К.
А если одновременно с этим событием завалится фонда?
Ну или еще чего-нибудь оскамится в значимом для вас мире?
Вы этот вариант рассматриваете?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, можно бесконечно верить в биток, но ситуация противоположная - он концентрируется в одних руках (которые симпатизируют Bitcoin Cash), и впереди стадия отчаяния.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:57

  artist_007 написав:
  Zebra написав:artist_007, у любого финансового пузыря наступает стадия отчаяния. Она и в битке приближается. Любой инвестор глядя на это понимает в какую ж*** он попал и рано или поздно сольется.

Любой инвестор не входит ни на какой рынок, не просчитывая риски.
На всю котлету входит только человек без башни или олигофрен.
Раз биток актив, то и в портфеле этот актив будет занимать столько, во сколько инвестор оценивает риск данного инструмента.
Если завалится фонда, куда побежит инвестор?
В золото, бриллианты или уран?
Он побежит туда, где меньше риски.Но если риски будут одинаковые, в своем портфеле он будет держать и золото, и бриллианты, и уран, и биток, и еще х.з. что, лишь бы в его сознании существовала уверенность, что он
а) При скаме одного из активов потеряет небольшой процент от своих инвестиций,
б) При наступающем звиздеце успеет быстро перекинуться из одного актива в другой, чтобы минимизировать свои потери.
О криптовалютах знает чуть больше 5% населения земли, и процент будет только расти.
Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет.
Это у вас все имбицилы и хомяки для стрижки и биток - скам для казино.
Но я уверен, что количество Зебр на земле неизменно растет, и не факт, что ход мыслей одной Зебры не будет отличаться от хода мыслей другой :mrgreen: .
Надвигается очередная мировая ж***, и биток совсем не выглядит при этом как пустое средство хранения инвестиций.
Хотя бы из-за его сверхвысокой мобильности.
Все говорят "вот, если биток пойдет ниже 5,5К, будет массовый слив и люди перестанут верить инструменту.
О.К.
А если одновременно с этим событием завалится фонда?
Ну или еще чего-нибудь оскамится в значимом для вас мире?
Вы этот вариант рассматриваете?


Надеюсь, это читают и "инвесторы", вошедшие "па17"... Если ещё живы...
П.С. Проезд из пункта А в пункт Б в Швейцарии подорожал с 20 до 21 франка. За 10! лет.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:10

Красивый график сегодня биток нарисовал - Сначала луч на 100+ долл вниз, возврат, потом луч на 100+ долл вверх, возврат, собирая одним махом основную массу стопов
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:12

  Zebra написав:Захотят сделать Bitcoin Cash - основным биткоином - сделают. А все хомки со старым битком останутся с хером.
Или могут изменить правило 21 млн битка, вознаграждение за блок. Любые изменения.

Несогласные форки завалят атакой 51%

Они давно хотят, но безуспешно. Протокол они изменить не в состоянии. Если же они внезапно захотят прирезать дойную корову, она аналогично внезапно может от них сбежать. Сменить PoW алгоритм очень просто, был бы консенсус в сообществе, оставив Битмэйн с кучей асикового хлама.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:48

  Zebra написав:artist_007, можно бесконечно верить в биток, но ситуация противоположная - он концентрируется в одних руках (которые симпатизируют Bitcoin Cash), и впереди стадия отчаяния.

Ну да, ну да.
Когда-нибудь и мы все умрем - это неизбежно.
А белое - это белое.
Черное - это черное.
2х2=4
...
:mrgreen:
Ну, хорошо, раз это просто игры конкурентов, будет не биток, а биткоинкеш.
Но суть то не изменится.
Оскамится биткоинкеш - будет биткоинголд...
И так до бесконечности.
Значит, будет хайп биткоинкеш, который тоже закончится стадией отчаяния.
А потом хайп биткоинголд.
Блокчейн усовершенствуют и зарегулируют, внедрят в народное хозяйство.
Уверен, Зебра еще застанет это при жизни :mrgreen:
Отдыхая где-то на Багамских островах на средтва, которые были заработаны на презираемом им скаме под названием биток.
А чо :roll: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:21

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Где же эти инвестфонды со своими ярдами никому не нужного фиата?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:35

  Zebra написав:
  Zebra написав:попытка № 2

Сработали ордера по ценам 5868.1 - 5811.1 - 5768.1
итого 3 биточка

стоп в безубыток на 5999.9

стоп снял, решил пока не скидывать биток, должен выстрелить на 6500 еще

Мимо.. походу 5500!
4203003
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