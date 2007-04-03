Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:48

artist_007 написав: Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет.

Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет.

Утверждение, вероятно основанное на т.н. "Эффекте Флина" не соответствует современным реалиям. Это было справедливо для прошлого века.В последние десятилетия появилась другая информация - проводились исследования которые указывают на то что рост интеллектуального уровня населения остановился и даже сменился снижением. Недавно попадалась статья о том что по исследованиям норвежцев средний уровень IQ новрежских призывников упал пунктов на 2-3И падает он не сам собой а целенаправлено над этим работает мировое правительство (если оно существует) и национальные правительства каждое в отдельности. Чего стоит только то что показывают по телевизору? Программы для де***, сериалы для де***, реклама для де*** - от рекламы "бонусов от киевстар" до рекламы битка в этой ветке.Шибко умные подданные в большом количестве никакому правительству не нужны потому что ими тяжелее управлять.