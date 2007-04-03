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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 147
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
7%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:37

  airmax78 написав:Где же эти инвестфонды со своими ярдами никому не нужного фиата?

Уже в пути! Не пропустите)!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:48

  artist_007 написав:Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет.

Утверждение, вероятно основанное на т.н. "Эффекте Флина" не соответствует современным реалиям. Это было справедливо для прошлого века.
В последние десятилетия появилась другая информация - проводились исследования которые указывают на то что рост интеллектуального уровня населения остановился и даже сменился снижением. Недавно попадалась статья о том что по исследованиям норвежцев средний уровень IQ новрежских призывников упал пунктов на 2-3
И падает он не сам собой а целенаправлено над этим работает мировое правительство (если оно существует) и национальные правительства каждое в отдельности. Чего стоит только то что показывают по телевизору? Программы для де***, сериалы для де***, реклама для де*** - от рекламы "бонусов от киевстар" до рекламы битка в этой ветке.
Шибко умные подданные в большом количестве никакому правительству не нужны потому что ими тяжелее управлять.
jabba
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