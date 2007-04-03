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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:37
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:48
Утверждение, вероятно основанное на т.н. "Эффекте Флина" не соответствует современным реалиям. Это было справедливо для прошлого века.
В последние десятилетия появилась другая информация - проводились исследования которые указывают на то что рост интеллектуального уровня населения остановился и даже сменился снижением. Недавно попадалась статья о том что по исследованиям норвежцев средний уровень IQ новрежских призывников упал пунктов на 2-3
И падает он не сам собой а целенаправлено над этим работает мировое правительство (если оно существует) и национальные правительства каждое в отдельности. Чего стоит только то что показывают по телевизору? Программы для де***, сериалы для де***, реклама для де*** - от рекламы "бонусов от киевстар" до рекламы битка в этой ветке.
Шибко умные подданные в большом количестве никакому правительству не нужны потому что ими тяжелее управлять.
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