Fewer than 4 percent of ICOs raising from $50 million to $100 million were successful or promising, according to a March analysis from ICO advisory firm Satis Group. Most ICOs were raising money without having an experienced development team or an actual product, just white papers studded with promises.
Blockchain startups are faring worse than their counterparts in other industries. Of 103 companies that received initial seed or angel funding in 2013 and 2014, only 28 percent managed to raise additional funding, according to CB Insights’s October report. That compares with 46 percent of the 1,098 tech companies that raised a second round in the U.S. between 2008 and 2010. Among tech companies, 14 percent went on to a fourth round, while only 2 percent of the blockchain companies did, the researcher found."
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По мере снижения криптовалютной лихорадки растет количество умерших цифровых монет. Cайт Coinopsy объявил «мертвыми» больше 1000 токенов, а на Dead Coins их насчитали 822, сообщает Bloomberg.
Возникшая ситуация — следствие неудач тысяч проектов, которые привлекали деньги с помощью ICO. Свою роль сыграло и регулирование с целью прекращения спорных практик и мошенничества. Согласно мартовскому исследованию Salis Group только 3,8% ICO считаются успешными или перспективными. Большинство ICO-проектов привлекали инвестиции без опытной команды или продукта. Их единственным аргументом стали белые книги с громкими обещаниями.
Из октябрьского отчета CB Insights видно, что блокчейн-проекты чаще терпят неудачу, чем технологические стартапы в других отраслях. Из 103 блокчейн-компаний, которые привлекли ангельские инвестиции или посевное финансирование в период 2013-2014 годов, только 28% получили дополнительные вложения.
В то же время из 1098 технологических стартапов, которые привлекли средства в период с 2008 по 2010 год, 46% провели успешный второй раунд. Из них 14% достигли четвертого раунда финансирования. Среди блокчейн-проектов, таких только 2%.
Провалившиеся ICO-проекты дорого обошлись инвесторам. В отличие от BitConnect, чья капитализация в декабре упала с примерно $3 млрд до $4 млн, большинство ICO были относительно небольшими. Но по оценкам директора по финтех-стратегии Autonomous Research Лекса Соколина, инвесторы вероятно потеряли $500 млн.
Количество мертвых монет растет вслед за падением курса криптовалют. В 2018 году стоимость биткоина снизилась на 57%. Около 80% из 1586 монет, которые отслеживал Finder.com на прошлой неделе, упали в цене в среднем на 19%.
Для тих, хто топить за анонімність і непідконтрольність крипти.
«Одно из основных преимуществ блокчейна – это его прозрачность. Всем видно все. И нам видно тоже», — прокомментировал в ходе официальной пресс-конференции руководящий специальный агент Следственной службы Министерства внутренней безопасности США Энджел Мелендес (Angel Melendez).
Zebra написав:artist_007, у любого финансового пузыря наступает стадия отчаяния. Она и в битке приближается. Любой инвестор глядя на это понимает в какую ж*** он попал и рано или поздно сольется.
Любой инвестор не входит ни на какой рынок, не просчитывая риски. На всю котлету входит только человек без башни или олигофрен. Раз биток актив, то и в портфеле этот актив будет занимать столько, во сколько инвестор оценивает риск данного инструмента. Если завалится фонда, куда побежит инвестор? В золото, бриллианты или уран? Он побежит туда, где меньше риски.Но если риски будут одинаковые, в своем портфеле он будет держать и золото, и бриллианты, и уран, и биток, и еще х.з. что, лишь бы в его сознании существовала уверенность, что он а) При скаме одного из активов потеряет небольшой процент от своих инвестиций, б) При наступающем звиздеце успеет быстро перекинуться из одного актива в другой, чтобы минимизировать свои потери. О криптовалютах знает чуть больше 5% населения земли, и процент будет только расти. Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет. Это у вас все имбицилы и хомяки для стрижки и биток - скам для казино. Но я уверен, что количество Зебр на земле неизменно растет, и не факт, что ход мыслей одной Зебры не будет отличаться от хода мыслей другой . Надвигается очередная мировая ж***, и биток совсем не выглядит при этом как пустое средство хранения инвестиций. Хотя бы из-за его сверхвысокой мобильности. Все говорят "вот, если биток пойдет ниже 5,5К, будет массовый слив и люди перестанут верить инструменту. О.К. А если одновременно с этим событием завалится фонда? Ну или еще чего-нибудь оскамится в значимом для вас мире? Вы этот вариант рассматриваете?
Надеюсь, это читают и "инвесторы", вошедшие "па17"... Если ещё живы... П.С. Проезд из пункта А в пункт Б в Швейцарии подорожал с 20 до 21 франка. За 10! лет.
Известный в Японии экономист Юкио Ногучи уверен, что инвесторам не стоит ждать подъёма первой криптомонеты. И его аргументы довольно убедительны.
Учёный отмечает, что в настоящий момент цена биткоина составляет около трети от максимума в декабре 2017 года. Он полагает, что резкий взлёт маловероятен из-за появившейся возможности торговать фьючерсами.
Однако есть и позитивный момент: из-за снижения стоимости криптовалюты уменьшились и комиссии при транзакциях. В настоящее время отправлять средства через BTC дешевле, чем в банке. Ранее Ногучи уже связывал коллапс стоимости Bitcoin с продажей фьючерсов.
«Вначале цены BTC были пузырем, теперь мы видим их возвращение к нормальному уровню», — подчеркивает Ногучи.
Также он указывает на то, что возможность шортить биткоин-фьючерсы также уменьшит цены. И это, по мнению экономиста, добрый знак. Ведь благодаря снижению стоимости главной криптовалюты, она станет более привлекательной в качестве платёжного средства.
Ранее Чарли Ли высказывал мнение о том, что снижающиеся курсы цифровых активов — просто реакция на хакерскую атаку криптобиржи Bithumb. «Это происходит постоянно», и многих пугает. Ли полагает, что взломы не влияют на основы биткоина, как, например, ограбление банка не должно влиять на стоимость золота.
Новостной фон пошел на слив. Интересно, когда не выдержат нервы у тех, кто купил дешево, но не слился на пике и теперь ждет следующего туземуна? В т.ч. у тех же винкловоссов или у нашего местного криптомагната, вложившего в свое время 2900 бакинских? Если нервы таки не выдержат - будет ой.