Zebra написав: artist_007, у любого финансового пузыря наступает стадия отчаяния. Она и в битке приближается. Любой инвестор глядя на это понимает в какую ж*** он попал и рано или поздно сольется. artist_007, у любого финансового пузыря наступает стадия отчаяния. Она и в битке приближается. Любой инвестор глядя на это понимает в какую ж*** он попал и рано или поздно сольется.

Любой инвестор не входит ни на какой рынок, не просчитывая риски.На всю котлету входит только человек без башни или олигофрен.Раз биток актив, то и в портфеле этот актив будет занимать столько, во сколько инвестор оценивает риск данного инструмента.Если завалится фонда, куда побежит инвестор?В золото, бриллианты или уран?Он побежит туда, где меньше риски.Но если риски будут одинаковые, в своем портфеле он будет держать и золото, и бриллианты, и уран, и биток, и еще х.з. что, лишь бы в его сознании существовала уверенность, что она) При скаме одного из активов потеряет небольшой процент от своих инвестиций,б) При наступающем звиздеце успеет быстро перекинуться из одного актива в другой, чтобы минимизировать свои потери.О криптовалютах знает чуть больше 5% населения земли, и процент будет только расти.Кроме того, общий интеллектуальный уровень населения неизбежно растет.Это у вас все имбицилы и хомяки для стрижки и биток - скам для казино.Но я уверен, что количество Зебр на земле неизменно растет, и не факт, что ход мыслей одной Зебры не будет отличаться от хода мыслей другойНадвигается очередная мировая ж***, и биток совсем не выглядит при этом как пустое средство хранения инвестиций.Хотя бы из-за его сверхвысокой мобильности.Все говорят "вот, если биток пойдет ниже 5,5К, будет массовый слив и люди перестанут верить инструменту.О.К.А если одновременно с этим событием завалится фонда?Ну или еще чего-нибудь оскамится в значимом для вас мире?Вы этот вариант рассматриваете?