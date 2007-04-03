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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:44
псевдо-крипто(шлако)-доллар під іменет TETHer має можливість подвійного викоритсання - репортують кітайчеги
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:16
Когда о падении крипты заговорили чистильщики обуви... жди роста.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По идее, на схлопывании тезер-скама рынок и должен будет вернуться к уровню 3000 за биток. Ждем.
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