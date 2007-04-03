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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 147
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
7%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:44

псевдо-крипто(шлако)-доллар під іменет TETHer має можливість подвійного викоритсання - репортують кітайчеги

https://cointelegraph.com/news/cybersec ... nerability
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:16

Когда о падении крипты заговорили чистильщики обуви... жди роста.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По идее, на схлопывании тезер-скама рынок и должен будет вернуться к уровню 3000 за биток. Ждем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:02

  Guineapig написав:Когда о падении крипты заговорили чистильщики обуви... жди роста.


Это Вы про airmax78? Так он все время только и говорит о крахе крипты.
Кстати, так дешево биткойн в этом году еще не стоил(в гривнах)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:43

Будет еще дешевле! Не торопитесь, господа инвесторы)
4203003
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 01:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красиво закрыли лохам полугодовые фьючерсы в США (минус 70% как с куста).

Только конец рабочего дня в США, так сразу и биток полетел. Притом летел опережающими темпами, что говорит о том, что крупняк легализовал в США наличку через фьючи, и тут же откупился на офшорном битфинексе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:47

  Zebra написав:
  Zebra написав:попытка № 2

Сработали ордера по ценам 5868.1 - 5811.1 - 5768.1
итого 3 биточка

стоп в безубыток на 5999.9

стоп снял, решил пока не скидывать биток, должен выстрелить на 6500 еще

сработал ордер на 6498.8
дальше без меня
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, а красный шорты одевать будем? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:00

Vitaka
можно остаться без шортов :wink:
судя по прошедшим объёмам, x2 мы таки увидим

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bred
 
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