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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 147
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
7%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:47

bred, лишь бы не без денег :)
Востаннє редагувалось Vitaka в Суб 30 чер, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:54

ну, тут уж как повезёт, MtGox ещё не все забыли
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:56

  bred написав:Vitaka
можно остаться без шортов :wink:
судя по прошедшим объёмам, x2 мы таки увидим

Не увидим.
Zebra
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