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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:47
bred
, лишь бы не без денег
Востаннє редагувалось Vitaka
в Суб 30 чер, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Vitaka
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Додано: Суб 30 чер, 2018 11:54
ну, тут уж как повезёт, MtGox ещё не все забыли
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bred
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:56
bred написав:Vitaka
можно остаться без шортов
судя по прошедшим объёмам, x2 мы таки увидим
Не увидим.
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Zebra
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Додано: Суб 30 чер, 2018 15:59
Zebra написав:
Не увидим.
bred написав:Vitaka
можно остаться без шортов
судя по прошедшим объёмам, x2 мы таки увидим
Аргумент
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Потому, что гладиолус (С)
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artist_007
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:37
artist_007 написав: Zebra написав:
Не увидим.
bred написав:Vitaka
можно остаться без шортов
судя по прошедшим объёмам, x2 мы таки увидим
Аргумент
!
Потому, что гладиолус (С)
С января график 2014 года показываю.
Хомяк уже брит вдоль поперек.
Произошло закрытие полугодовых фьючерсов игроками, легализация кеша в США и одновременный откуп или закрытие шортов игроками на офшорной бирже битфинекс.
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Zebra
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:43
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