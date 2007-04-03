Zebra написав:С января график 2014 года показываю. Хомяк уже брит вдоль поперек. Произошло закрытие полугодовых фьючерсов игроками, легализация кеша в США и одновременный откуп или закрытие шортов игроками на офшорной бирже битфинекс.
Другими словами: не будет роста битка до 2020 года потому, что нет его потенциала роста в связи с тем, что с рынка криптовалюты уходят инвесторы, а новые не приходят? Правильно?
Да, в 2017 году когда курс показывал исключительно рост от месяца к месяцу, на криптовалюты существовал отложенный спрос. Те кто сомневались, боялись входить видя колебания 2014-2016 в 2017 году вошли на всю заначку, деньги которые зарабатывались многими не один год, а может даже лет 10, как дурные впрыгивали, брали кредиты и раздули капитализацию.
Сейчас происходит догрызание этих влитых заначек. Деньги с бирж сразу не уходят. Кто-то вывел то, что завел и играет исключительно на выигранное. Кто-то много проиграл, усреднялся, но все равно ушел. Кто то выводит регулярно прибыль. Тем самым капитализация постепенно снижается.
Драйвером роста была в основном Южная Корея. На бирже bithumb на моей памяти ежедневно обьемы торгов были по несколько миллиардов долларов осенью 2017, а биток стоил на 50% дороже мира. Сейчас такого нет.
що ви привязались що цієї к-помойки? там одні бамжі тусять )
є значно достойніші і стабільніші площадки байнанс наприклад
у бинанса нет возможности шортить, нет такого функционала по ордерам, нет возможности открывать депозиты в фиате и крипте самый крупный движняк всегда происходит на битфинекс, там сидит самый крупный капитал и киты, как было вчера