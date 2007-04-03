Додано: Суб 30 чер, 2018 20:14

artist_007 написав: Zebra написав: С января график 2014 года показываю.

Хомяк уже брит вдоль поперек.

Произошло закрытие полугодовых фьючерсов игроками, легализация кеша в США и одновременный откуп или закрытие шортов игроками на офшорной бирже битфинекс. С января график 2014 года показываю.Хомяк уже брит вдоль поперек.Произошло закрытие полугодовых фьючерсов игроками, легализация кеша в США и одновременный откуп или закрытие шортов игроками на офшорной бирже битфинекс.



Другими словами: не будет роста битка до 2020 года потому, что нет его потенциала роста в связи с тем, что с рынка криптовалюты уходят инвесторы, а новые не приходят?

Правильно? Другими словами: не будет роста битка до 2020 года потому, что нет его потенциала роста в связи с тем, что с рынка криптовалюты уходят инвесторы, а новые не приходят?Правильно?

Да, в 2017 году когда курс показывал исключительно рост от месяца к месяцу, на криптовалюты существовал отложенный спрос. Те кто сомневались, боялись входить видя колебания 2014-2016 в 2017 году вошли на всю заначку, деньги которые зарабатывались многими не один год, а может даже лет 10, как дурные впрыгивали, брали кредиты и раздули капитализацию.Сейчас происходит догрызание этих влитых заначек. Деньги с бирж сразу не уходят. Кто-то вывел то, что завел и играет исключительно на выигранное. Кто-то много проиграл, усреднялся, но все равно ушел. Кто то выводит регулярно прибыль. Тем самым капитализация постепенно снижается.Драйвером роста была в основном Южная Корея. На бирже bithumb на моей памяти ежедневно обьемы торгов были по несколько миллиардов долларов осенью 2017, а биток стоил на 50% дороже мира. Сейчас такого нет.