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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1255125612571258

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 147
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
7%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:14

  artist_007 написав:
  Zebra написав:С января график 2014 года показываю.
Хомяк уже брит вдоль поперек.
Произошло закрытие полугодовых фьючерсов игроками, легализация кеша в США и одновременный откуп или закрытие шортов игроками на офшорной бирже битфинекс.


Другими словами: не будет роста битка до 2020 года потому, что нет его потенциала роста в связи с тем, что с рынка криптовалюты уходят инвесторы, а новые не приходят?
Правильно?

Да, в 2017 году когда курс показывал исключительно рост от месяца к месяцу, на криптовалюты существовал отложенный спрос. Те кто сомневались, боялись входить видя колебания 2014-2016 в 2017 году вошли на всю заначку, деньги которые зарабатывались многими не один год, а может даже лет 10, как дурные впрыгивали, брали кредиты и раздули капитализацию.

Сейчас происходит догрызание этих влитых заначек. Деньги с бирж сразу не уходят. Кто-то вывел то, что завел и играет исключительно на выигранное. Кто-то много проиграл, усреднялся, но все равно ушел. Кто то выводит регулярно прибыль. Тем самым капитализация постепенно снижается.

Драйвером роста была в основном Южная Корея. На бирже bithumb на моей памяти ежедневно обьемы торгов были по несколько миллиардов долларов осенью 2017, а биток стоил на 50% дороже мира. Сейчас такого нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:17

  greenozon написав:
  Zebra написав:на офшорной бирже битфинекс.

що ви привязались що цієї к-помойки?
там одні бамжі тусять )

є значно достойніші і стабільніші площадки
байнанс наприклад

у бинанса нет возможности шортить, нет такого функционала по ордерам, нет возможности открывать депозиты в фиате и крипте
самый крупный движняк всегда происходит на битфинекс, там сидит самый крупный капитал и киты, как было вчера

поэтому битфинекс форева
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:44

  greenozon написав:
  Zebra написав:на офшорной бирже битфинекс.

що ви привязались що цієї к-помойки?
там одні бамжі тусять )

є значно достойніші і стабільніші площадки
байнанс наприклад


Хорошая шутка. А какой на Binance порог для входа?
На Bitfinex - 10к долларов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:10

  Искатель написав:
  greenozon написав:
  Zebra написав:на офшорной бирже битфинекс.

що ви привязались що цієї к-помойки?
там одні бамжі тусять )

є значно достойніші і стабільніші площадки
байнанс наприклад


Хорошая шутка. А какой на Binance порог для входа?
На Bitfinex - 10к долларов.

Сейчас снизили до 1к
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Піки по ВТС 17, - 11, - 9...
відповідно перші різниці -4, -2, ..
Спробую продовжити ряд
наступний пік 8, із різницею -1 відносно останнього піка.

Ями:8, 6, 6 ... думаю, що йдем до тривалого флета в районі 6...7,5

Циклічність:
1 місяць памп, 3 місяці дамп....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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