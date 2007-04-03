Zebra написав:С января график 2014 года показываю. Хомяк уже брит вдоль поперек. Произошло закрытие полугодовых фьючерсов игроками, легализация кеша в США и одновременный откуп или закрытие шортов игроками на офшорной бирже битфинекс.
Другими словами: не будет роста битка до 2020 года потому, что нет его потенциала роста в связи с тем, что с рынка криптовалюты уходят инвесторы, а новые не приходят? Правильно?
Да, в 2017 году когда курс показывал исключительно рост от месяца к месяцу, на криптовалюты существовал отложенный спрос. Те кто сомневались, боялись входить видя колебания 2014-2016 в 2017 году вошли на всю заначку, деньги которые зарабатывались многими не один год, а может даже лет 10, как дурные впрыгивали, брали кредиты и раздули капитализацию.
Сейчас происходит догрызание этих влитых заначек. Деньги с бирж сразу не уходят. Кто-то вывел то, что завел и играет исключительно на выигранное. Кто-то много проиграл, усреднялся, но все равно ушел. Кто то выводит регулярно прибыль. Тем самым капитализация постепенно снижается.
Драйвером роста была в основном Южная Корея. На бирже bithumb на моей памяти ежедневно обьемы торгов были по несколько миллиардов долларов осенью 2017, а биток стоил на 50% дороже мира. Сейчас такого нет.
що ви привязались що цієї к-помойки? там одні бамжі тусять )
є значно достойніші і стабільніші площадки байнанс наприклад
у бинанса нет возможности шортить, нет такого функционала по ордерам, нет возможности открывать депозиты в фиате и крипте самый крупный движняк всегда происходит на битфинекс, там сидит самый крупный капитал и киты, как было вчера
Піки по ВТС 17, - 11, - 9... відповідно перші різниці -4, -2, .. Спробую продовжити ряд наступний пік 8, із різницею -1 відносно останнього піка.
Ями:8, 6, 6 ... думаю, що йдем до тривалого флета в районі 6...7,5
Циклічність: 1 місяць памп, 3 місяці дамп....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Піки по ВТС 17, - 11, - 9... відповідно перші різниці -4, -2, .. Спробую продовжити ряд наступний пік 8, із різницею -1 відносно останнього піка.
Ями:8, 6, 6 ... думаю, що йдем до тривалого флета в районі 6...7,5
Циклічність: 1 місяць памп, 3 місяці дамп....
Вы так в рипле и сидите?
ETH 80% + XRP 20%, але я "балуюсь", криптоактивів десь на $100 (за 9 місяців "відкупив" 1 відеокарту RX550, одну з трьох...)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.