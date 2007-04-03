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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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10) нижче $2500
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:57

Bloomberg звинуватили в маніпулюванні біткоін-ф'ючерсами

Криптовалютна біржа Kraken дала відповідь на нещодавно опублікований виданням Bloomberg матеріал, в якому йдеться про маніпулювання торговим майданчиком токенізованним доларом Tether (USDT).


Так, в опублікованому 29 червня матеріалі Bloomberg було сказано, що торговий обіг Tether на платформі Kraken «демонструє тривожні сигнали», на які повинні звернути увагу регулятори.

У блозі торгового майданчика йдеться, що підготовлений чотирма журналістами Bloomberg матеріал націлений головним чином на маніпулювання цінами біткоін-ф'ючерсів.

Представники біржі також заявили, що матеріал про них є сумнівним, суперечать логіці. Більш того, представники Kraken припустили, що журналісти Bloomberg писали цю статтю, керуючись лише своїми корисливими спонуканнями.

Представники біржі посилаються на ф'ючерси з терміном експірації 5 липня, що торгуються на біржі CME.

Також вони натякають на те, що стаття, насправді, покликана чинити тиск на курс біткоіну і, отже, підвищити прибуток по коротких позиціях.

Журналісти Bloomberg у своєму матеріалі також запідозрили Kraken в маніпуляціях ринком, за допомогою здійснення величезної кількості мікроугод з токенами Tether.

На думку авторів статті, величезна кількість дрібних угод з USDT навряд чи робилася людьми, що знаходило відображення на ціні токенізованного долара.

У відповідь на це представники Kraken скромно заявили, що хоч вони і пишаються своєю хорошою репутацією, тим не менш, обіг їх торгової площадки не настільки великий, щоб хоч якось вплинути на ціну Tether.
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