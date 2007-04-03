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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1256125712581259

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
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4%
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6%
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9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:57

Bloomberg звинуватили в маніпулюванні біткоін-ф'ючерсами

Криптовалютна біржа Kraken дала відповідь на нещодавно опублікований виданням Bloomberg матеріал, в якому йдеться про маніпулювання торговим майданчиком токенізованним доларом Tether (USDT).


Так, в опублікованому 29 червня матеріалі Bloomberg було сказано, що торговий обіг Tether на платформі Kraken «демонструє тривожні сигнали», на які повинні звернути увагу регулятори.

У блозі торгового майданчика йдеться, що підготовлений чотирма журналістами Bloomberg матеріал націлений головним чином на маніпулювання цінами біткоін-ф'ючерсів.

Представники біржі також заявили, що матеріал про них є сумнівним, суперечать логіці. Більш того, представники Kraken припустили, що журналісти Bloomberg писали цю статтю, керуючись лише своїми корисливими спонуканнями.

Представники біржі посилаються на ф'ючерси з терміном експірації 5 липня, що торгуються на біржі CME.

Також вони натякають на те, що стаття, насправді, покликана чинити тиск на курс біткоіну і, отже, підвищити прибуток по коротких позиціях.

Журналісти Bloomberg у своєму матеріалі також запідозрили Kraken в маніпуляціях ринком, за допомогою здійснення величезної кількості мікроугод з токенами Tether.

На думку авторів статті, величезна кількість дрібних угод з USDT навряд чи робилася людьми, що знаходило відображення на ціні токенізованного долара.

У відповідь на це представники Kraken скромно заявили, що хоч вони і пишаються своєю хорошою репутацією, тим не менш, обіг їх торгової площадки не настільки великий, щоб хоч якось вплинути на ціну Tether.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:27

Maximilian84
Будет конечно. Сейчас на 8 сходим, а потом на 5. Там и закупимся.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:53

  Витаха написав:Maximilian84
Будет конечно. Сейчас на 8 сходим, а потом на 5. Там и закупимся.

На 5 не сходим.
Потому как если сходим ниже 5,5, то дальше сходим аж на 3.
И на 8 можем не сходить, а вот на 7-7,2к реально.
ИМХО
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:38

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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:52

  artist_007 написав:
  Витаха написав:Maximilian84
Будет конечно. Сейчас на 8 сходим, а потом на 5. Там и закупимся.

На 5 не сходим.
Потому как если сходим ниже 5,5, то дальше сходим аж на 3.
И на 8 можем не сходить, а вот на 7-7,2к реально.
ИМХО

А что такого невероятного в походе на 3?

В 2015 году биткоин сходил на $130 после $1200

Ждем стадию отчаяния
Zebra
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