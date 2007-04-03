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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:30
Zebra написав: artist_007 написав: Витаха написав:Maximilian84
Будет конечно. Сейчас на 8 сходим, а потом на 5. Там и закупимся.
На 5 не сходим.
Потому как если сходим ниже 5,5, то дальше сходим аж на 3.
И на 8 можем не сходить, а вот на 7-7,2к реально.
ИМХО
А что такого невероятного в походе на 3?
В 2015 году биткоин сходил на $130 после $1200
Ждем стадию отчаяния
Не 130, а 180, і не в 2015, а в 2014
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