Zebra написав:
А что такого невероятного в походе на 3?
В 2015 году биткоин сходил на $130 после $1200
Ждем стадию отчаяния
Не 130, а 180, і не в 2015, а в 2014
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:30
Не 130, а 180, і не в 2015, а в 2014
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:05
Да, это произошло в тот момент, когда все о нем просто забыли. Думаю, впереди нас ждет повторение подобной ситуации. Новое забвение на год-полтора. А вот что потом - большой вопрос.
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
https://news.finance.ua/ru/news/-/42969 ... -bitkoinov
Мне все-таки кажется что биток обнулится.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:33
Как только биток корректируется вниз, все дрочеры хором твердят про крах битка и цифрового казино.
Как только биток идет вверх, на ветке гробовая тишина.
Не иначе наступает фаза отчаяния у бикоинофобов
Сегодня меня куна удивила - биток растет, а курс на куне даже падает
Шото здесь нечисто явно.
Конец июля обещает быть интересным
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:47
Может, не коментят, потому что тема крипты становится все менее интересной?
Смысл комментить неожиданные прямоугольники и квадраты на графике? Это как пальцами в небо тыкать.
Есть такой высоковолатильный инструмент как крипта. Кто-то пытается предугадать ее движения, кто-то продолжает майнить исключительно по привычке.
Армии новых апологетов битка в обозримом будущем вроде бы как не намечается, вопрос с цифровой валютой свободного мира не сложился у крипты.
Ну будет она болтаться, подталкиваемая куклом туда-сюда, да и бог с ней.
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