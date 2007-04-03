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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1257125812591260

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:30

  Zebra написав:
  artist_007 написав:
  Витаха написав:Maximilian84
Будет конечно. Сейчас на 8 сходим, а потом на 5. Там и закупимся.

На 5 не сходим.
Потому как если сходим ниже 5,5, то дальше сходим аж на 3.
И на 8 можем не сходить, а вот на 7-7,2к реально.
ИМХО

А что такого невероятного в походе на 3?

В 2015 году биткоин сходил на $130 после $1200

Ждем стадию отчаяния

Не 130, а 180, і не в 2015, а в 2014 :!:
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:05

  maxprofit написав:
  Zebra написав:
  artist_007 написав:А что такого невероятного в походе на 3?

В 2015 году биткоин сходил на $130 после $1200

Ждем стадию отчаяния

Не 130, а 180, і не в 2015, а в 2014 :!:

Да, это произошло в тот момент, когда все о нем просто забыли. Думаю, впереди нас ждет повторение подобной ситуации. Новое забвение на год-полтора. А вот что потом - большой вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://news.finance.ua/ru/news/-/42969 ... -bitkoinov
Мне все-таки кажется что биток обнулится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:33

Как только биток корректируется вниз, все дрочеры хором твердят про крах битка и цифрового казино.
Как только биток идет вверх, на ветке гробовая тишина.
Не иначе наступает фаза отчаяния у бикоинофобов :mrgreen:
Сегодня меня куна удивила - биток растет, а курс на куне даже падает :shock:
Шото здесь нечисто явно.
Конец июля обещает быть интересным :D
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:47

  artist_007 написав:Как только биток корректируется вниз, все дрочеры хором твердят про крах битка и цифрового казино.
Как только биток идет вверх, на ветке гробовая тишина.
Не иначе наступает фаза отчаяния у бикоинофобов :mrgreen:
Сегодня меня куна удивила - биток растет, а курс на куне даже падает :shock:
Шото здесь нечисто явно.
Конец июля обещает быть интересным :D

Может, не коментят, потому что тема крипты становится все менее интересной?
Смысл комментить неожиданные прямоугольники и квадраты на графике? Это как пальцами в небо тыкать.
Есть такой высоковолатильный инструмент как крипта. Кто-то пытается предугадать ее движения, кто-то продолжает майнить исключительно по привычке.
Армии новых апологетов битка в обозримом будущем вроде бы как не намечается, вопрос с цифровой валютой свободного мира не сложился у крипты.
Ну будет она болтаться, подталкиваемая куклом туда-сюда, да и бог с ней.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:48

Это все временно. Догрызание влитых денег.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:37

  antey1969 написав:
  artist_007 написав:Как только биток корректируется вниз, все дрочеры хором твердят про крах битка и цифрового казино.
Как только биток идет вверх, на ветке гробовая тишина.
Не иначе наступает фаза отчаяния у бикоинофобов :mrgreen:
Сегодня меня куна удивила - биток растет, а курс на куне даже падает :shock:
Шото здесь нечисто явно.
Конец июля обещает быть интересным :D

Может, не коментят, потому что тема крипты становится все менее интересной?
Смысл комментить неожиданные прямоугольники и квадраты на графике? Это как пальцами в небо тыкать.
Есть такой высоковолатильный инструмент как крипта. Кто-то пытается предугадать ее движения, кто-то продолжает майнить исключительно по привычке.
Армии новых апологетов битка в обозримом будущем вроде бы как не намечается, вопрос с цифровой валютой свободного мира не сложился у крипты.
Ну будет она болтаться, подталкиваемая куклом туда-сюда, да и бог с ней.

100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов. Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:01

  Zebra написав:Это все временно. Догрызание влитых денег.

Конечно.
Все мы когда-нибудь умрем :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:14

  airmax78 написав:100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов.


Пять баллов за самый нелепый и абсурдный пример.
Еще раз убеждаюсь, что логики и обоснования ровно ноль.
Посмотрите на свою фразу и подумайте, почему.
Это равносильно мнению о том, что деньги г@вно, потому что ежедневно куча людей теряют кошелек :mrgreen:

  airmax78 написав: Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.


Опять же - обоснование - почему его ждет забвение?
Зебра хоть тычет во всех графиком 2014г - О.К., имеет место быть мнение, основанное на статистических данных предыдущих периодов.
Я с синевой у рта доказываю, что забвения быть не может, потому что кроме спекулятивной составляющей есть еще реальные сектора экономики, которые завязаны на крипту. И применение только растет и расширяется из года в год.
С какого бодуна ему в забвение уходить?
artist_007
 
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