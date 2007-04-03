|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:30
Zebra написав: artist_007 написав: Витаха написав:Maximilian84
Будет конечно. Сейчас на 8 сходим, а потом на 5. Там и закупимся.
На 5 не сходим.
Потому как если сходим ниже 5,5, то дальше сходим аж на 3.
И на 8 можем не сходить, а вот на 7-7,2к реально.
ИМХО
А что такого невероятного в походе на 3?
В 2015 году биткоин сходил на $130 после $1200
Ждем стадию отчаяния
Не 130, а 180, і не в 2015, а в 2014
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:05
maxprofit написав: Zebra написав: artist_007 написав:
А что такого невероятного в походе на 3?
В 2015 году биткоин сходил на $130 после $1200
Ждем стадию отчаяния
Не 130, а 180, і не в 2015, а в 2014
Да, это произошло в тот момент, когда все о нем просто забыли. Думаю, впереди нас ждет повторение подобной ситуации. Новое забвение на год-полтора. А вот что потом - большой вопрос.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24940
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 2838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:35
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24940
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 2838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:33
Как только биток корректируется вниз, все дрочеры хором твердят про крах битка и цифрового казино.
Как только биток идет вверх, на ветке гробовая тишина.
Не иначе наступает фаза отчаяния у бикоинофобов
Сегодня меня куна удивила - биток растет, а курс на куне даже падает
Шото здесь нечисто явно.
Конец июля обещает быть интересным
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:47
artist_007 написав:
Как только биток корректируется вниз, все дрочеры хором твердят про крах битка и цифрового казино.
Как только биток идет вверх, на ветке гробовая тишина.
Не иначе наступает фаза отчаяния у бикоинофобов
Сегодня меня куна удивила - биток растет, а курс на куне даже падает
Шото здесь нечисто явно.
Конец июля обещает быть интересным
Может, не коментят, потому что тема крипты становится все менее интересной?
Смысл комментить неожиданные прямоугольники и квадраты на графике? Это как пальцами в небо тыкать.
Есть такой высоковолатильный инструмент как крипта. Кто-то пытается предугадать ее движения, кто-то продолжает майнить исключительно по привычке.
Армии новых апологетов битка в обозримом будущем вроде бы как не намечается, вопрос с цифровой валютой свободного мира не сложился у крипты.
Ну будет она болтаться, подталкиваемая куклом туда-сюда, да и бог с ней.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7027
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 684 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:48
Это все временно. Догрызание влитых денег.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5919
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:37
antey1969 написав: artist_007 написав:
Как только биток корректируется вниз, все дрочеры хором твердят про крах битка и цифрового казино.
Как только биток идет вверх, на ветке гробовая тишина.
Не иначе наступает фаза отчаяния у бикоинофобов
Сегодня меня куна удивила - биток растет, а курс на куне даже падает
Шото здесь нечисто явно.
Конец июля обещает быть интересным
Может, не коментят, потому что тема крипты становится все менее интересной?
Смысл комментить неожиданные прямоугольники и квадраты на графике? Это как пальцами в небо тыкать.
Есть такой высоковолатильный инструмент как крипта. Кто-то пытается предугадать ее движения, кто-то продолжает майнить исключительно по привычке.
Армии новых апологетов битка в обозримом будущем вроде бы как не намечается, вопрос с цифровой валютой свободного мира не сложился у крипты.
Ну будет она болтаться, подталкиваемая куклом туда-сюда, да и бог с ней.
100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов. Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24940
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 2838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 лип, 2018 22:01
Zebra написав:
Это все временно. Догрызание влитых денег.
Конечно.
Все мы когда-нибудь умрем
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 22:14
airmax78 написав:
100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов.
Пять баллов за самый нелепый и абсурдный пример.
Еще раз убеждаюсь, что логики и обоснования ровно ноль.
Посмотрите на свою фразу и подумайте, почему.
Это равносильно мнению о том, что деньги г@вно, потому что ежедневно куча людей теряют кошелек
airmax78 написав:
Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.
Опять же - обоснование - почему его ждет забвение?
Зебра хоть тычет во всех графиком 2014г - О.К., имеет место быть мнение, основанное на статистических данных предыдущих периодов.
Я с синевой у рта доказываю, что забвения быть не может, потому что кроме спекулятивной составляющей есть еще реальные сектора экономики, которые завязаны на крипту. И применение только растет и расширяется из года в год.
С какого бодуна ему в забвение уходить?
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:43
artist_007 написав: Zebra написав:
Это все временно. Догрызание влитых денег.
Конечно.
Все мы когда-нибудь умрем
В 2014 году биток тоже не сразу упал, грызли влитые бабулесики
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5919
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|53827
|166095566
|
Нед 08 лип, 2018 23:55
es77
|
|6303
|1335791
|
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
|
|38
|37809
|
|