Додано: Нед 08 лип, 2018 22:14

airmax78 написав: 100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов. 100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов.

airmax78 написав: Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение. Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.

Пять баллов за самый нелепый и абсурдный пример.Еще раз убеждаюсь, что логики и обоснования ровно ноль.Посмотрите на свою фразу и подумайте, почему.Это равносильно мнению о том, что деньги г@вно, потому что ежедневно куча людей теряют кошелекОпять же - обоснование - почему его ждет забвение?Зебра хоть тычет во всех графиком 2014г - О.К., имеет место быть мнение, основанное на статистических данных предыдущих периодов.Я с синевой у рта доказываю, что забвения быть не может, потому что кроме спекулятивной составляющей есть еще реальные сектора экономики, которые завязаны на крипту. И применение только растет и расширяется из года в год.С какого бодуна ему в забвение уходить?