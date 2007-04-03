artist_007 написав:
Пять баллов за самый нелепый и абсурдный пример.
Еще раз убеждаюсь, что логики и обоснования ровно ноль.
Посмотрите на свою фразу и подумайте, почему.
Это равносильно мнению о том, что деньги г@вно, потому что ежедневно куча людей теряют кошелек
Опять же - обоснование - почему его ждет забвение?
Зебра хоть тычет во всех графиком 2014г - О.К., имеет место быть мнение, основанное на статистических данных предыдущих периодов.
Я с синевой у рта доказываю, что забвения быть не может, потому что кроме спекулятивной составляющей есть еще реальные сектора экономики, которые завязаны на крипту. И применение только растет и расширяется из года в год.
С какого бодуна ему в забвение уходить?
Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко.
Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки.
И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?