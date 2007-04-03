airmax78 написав:100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов.
Пять баллов за самый нелепый и абсурдный пример. Еще раз убеждаюсь, что логики и обоснования ровно ноль. Посмотрите на свою фразу и подумайте, почему. Это равносильно мнению о том, что деньги г@вно, потому что ежедневно куча людей теряют кошелек
airmax78 написав: Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.
Опять же - обоснование - почему его ждет забвение? Зебра хоть тычет во всех графиком 2014г - О.К., имеет место быть мнение, основанное на статистических данных предыдущих периодов. Я с синевой у рта доказываю, что забвения быть не может, потому что кроме спекулятивной составляющей есть еще реальные сектора экономики, которые завязаны на крипту. И применение только растет и расширяется из года в год. С какого бодуна ему в забвение уходить?
Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко. Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки. И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?
airmax78 написав:Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко. Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки. И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?
Они монеты намайнили в 2010, когда Биток стоил всего ничего, и забыли о них. А вспомнили через несколько лет в лучшем случае. Кто нашёл, кто нет.
Вообще-то за последние лет 5 сфера применения крипты существенно расширилась. Равно как и удобство её использования. Сейчас крипта уже не воспринимается как нечто не от мира сего, просто волатильный высокорисковый актив с хорошими технологическими перспективами.