RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1258125912601261

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:17

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов.


Пять баллов за самый нелепый и абсурдный пример.
Еще раз убеждаюсь, что логики и обоснования ровно ноль.
Посмотрите на свою фразу и подумайте, почему.
Это равносильно мнению о том, что деньги г@вно, потому что ежедневно куча людей теряют кошелек :mrgreen:

  airmax78 написав: Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.


Опять же - обоснование - почему его ждет забвение?
Зебра хоть тычет во всех графиком 2014г - О.К., имеет место быть мнение, основанное на статистических данных предыдущих периодов.
Я с синевой у рта доказываю, что забвения быть не может, потому что кроме спекулятивной составляющей есть еще реальные сектора экономики, которые завязаны на крипту. И применение только растет и расширяется из года в год.
С какого бодуна ему в забвение уходить?

Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко.
Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки.
И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?
airmax78
 
Повідомлень: 24975
З нами з: 25.10.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:54

  airmax78 написав:Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко.
Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки.
И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?

Они монеты намайнили в 2010, когда Биток стоил всего ничего, и забыли о них. А вспомнили через несколько лет в лучшем случае. Кто нашёл, кто нет.

Вообще-то за последние лет 5 сфера применения крипты существенно расширилась. Равно как и удобство её использования. Сейчас крипта уже не воспринимается как нечто не от мира сего, просто волатильный высокорисковый актив с хорошими технологическими перспективами.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 14.04.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отличный демотиватор:
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 24975
З нами з: 25.10.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:14

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко.
Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки.
И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?

Они монеты намайнили в 2010, когда Биток стоил всего ничего, и забыли о них. А вспомнили через несколько лет в лучшем случае. Кто нашёл, кто нет.

Вообще-то за последние лет 5 сфера применения крипты существенно расширилась. Равно как и удобство её использования. Сейчас крипта уже не воспринимается как нечто не от мира сего, просто волатильный высокорисковый актив с хорошими технологическими перспективами.



:-)
Ага. Перспектива использовать как что?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12888
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1258125912601261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Starikan і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 5389, 5390, 5391
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
53908 166125565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 08:41
tea
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6303 1335940
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37821
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.