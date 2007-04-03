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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1259126012611262>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:17

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:100%. Если бы тема битка была интересна всем и всегда - никогда бы не появилось выброшенных на мусорку жестких дисков с тысячами биткоэнов.


Пять баллов за самый нелепый и абсурдный пример.
Еще раз убеждаюсь, что логики и обоснования ровно ноль.
Посмотрите на свою фразу и подумайте, почему.
Это равносильно мнению о том, что деньги г@вно, потому что ежедневно куча людей теряют кошелек :mrgreen:

  airmax78 написав: Биток ждет очередное забвение на какое-то время. Главный вопрос: будет ли очередное воскрешение.


Опять же - обоснование - почему его ждет забвение?
Зебра хоть тычет во всех графиком 2014г - О.К., имеет место быть мнение, основанное на статистических данных предыдущих периодов.
Я с синевой у рта доказываю, что забвения быть не может, потому что кроме спекулятивной составляющей есть еще реальные сектора экономики, которые завязаны на крипту. И применение только растет и расширяется из года в год.
С какого бодуна ему в забвение уходить?

Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко.
Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки.
И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:54

  airmax78 написав:Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко.
Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки.
И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?

Они монеты намайнили в 2010, когда Биток стоил всего ничего, и забыли о них. А вспомнили через несколько лет в лучшем случае. Кто нашёл, кто нет.

Вообще-то за последние лет 5 сфера применения крипты существенно расширилась. Равно как и удобство её использования. Сейчас крипта уже не воспринимается как нечто не от мира сего, просто волатильный высокорисковый актив с хорошими технологическими перспективами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отличный демотиватор:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:14

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Нормальный пример. Биток стал настолько всем неинтересен, что товарищи даже не вспомнили, что он у них есть. В этот раз, конечно, о 7000 битков или даже о 7 забыть будет сложно, но о десятых битка - легко.
Это какие такие "реальные" сектора экономики завязаны на крипту? Производитель асиков? Не смешите мои тапки.
И где это из года в год "растет и расширяется ее применение"?

Они монеты намайнили в 2010, когда Биток стоил всего ничего, и забыли о них. А вспомнили через несколько лет в лучшем случае. Кто нашёл, кто нет.

Вообще-то за последние лет 5 сфера применения крипты существенно расширилась. Равно как и удобство её использования. Сейчас крипта уже не воспринимается как нечто не от мира сего, просто волатильный высокорисковый актив с хорошими технологическими перспективами.



:-)
Ага. Перспектива использовать как что?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:27

Отаке
bobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:54

  Первый написав:
:-)
Ага. Перспектива использовать как что?


По слогам.
Как Во-ла-тиль-ный ак-тив :mrgreen:
Т.е нечто, что имеет рыночную стоимость, и которое можно использовать в зависимости от разных задач.Начиная со средства платежа до технологий обработки и передачи данных, используя блокчейн, а также для организации распределенных вычислений для нахождения всевозможных сложных формул, решения сложных уравнений и т.п.
При этом само оборудование для добычи монет может использоваться в народном хозяйстве для обогрева помещений.
Например:
https://www.qarnot.com/computing-heater_qh-1/
https://hotmine.io/ru/shop/catalog/tag?id=2
Это ссылки на первоисточники.
И это не прототипы, а коммерческие серийные изделия.
Если вы закрываете глаза, это не значит, что вокругВас ничего нет ;).
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:12

  artist_007 написав:Т.е нечто, что имеет рыночную стоимость, и которое можно использовать в зависимости от разных задач

А можно и не использовать.

Ну шо там, красиво сегодня летим на 7200, потом прямиком пробиваем 8000 и выход в космос к новым хаям!!! Хомки пристегнитесь!
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:41

  andrein написав:Владимир Николаевич попал в будущее. 2035 год.
Translate : КЦ - Криптовалюта Центровая. :)

лол
Скрипач не нужен...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:43

  Maximilian84 написав:Уважаемые, как считаете, будет ли еще возможность закупиться удачно? Или уже всё?

мав би бабло на біржі, купив би зараз ефіра ПА450,
але бабла нама на біржі, так що сидю ждуном-ходлером откскока хоча би до ПА600
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:51

  flyman написав:
  Maximilian84 написав:Уважаемые, как считаете, будет ли еще возможность закупиться удачно? Или уже всё?

мав би бабло на біржі, купив би зараз ефіра ПА450,
але бабла нама на біржі, так що сидю ждуном-ходлером откскока хоча би до ПА600

А зачем? Все равно скоро упадет на 350, потом под конец года 250
Zebra
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