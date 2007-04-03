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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17
Zebra написав: artist_007 написав:
Т.е нечто, что имеет рыночную стоимость, и которое можно использовать
в зависимости от разных задач
А можно и не использовать.
Ну шо там, красиво сегодня летим на 7200, потом прямиком пробиваем 8000 и выход в космос к новым хаям!!! Хомки пристегнитесь!
Вот-вот
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться
.
ЗЫ: я ж говорил, ветка оживает, начинает шипеть и шевелиться, когда биток идет вниз
Когда идет вверх - тишина и спокойствие.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:33
artist_007 написав:
Вот-вот
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться
.
Многие альты уже проседают ниже, чем когда биток был по 5900 - это говорит о том, что рынок продолжает просаживаться и походы на 8000 в этом году - це фантастика сынку.
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