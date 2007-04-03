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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1259126012611262

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Т.е нечто, что имеет рыночную стоимость, и которое можно использовать в зависимости от разных задач

А можно и не использовать.

Ну шо там, красиво сегодня летим на 7200, потом прямиком пробиваем 8000 и выход в космос к новым хаям!!! Хомки пристегнитесь!


Вот-вот :mrgreen:
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться ;).

ЗЫ: я ж говорил, ветка оживает, начинает шипеть и шевелиться, когда биток идет вниз :mrgreen:
Когда идет вверх - тишина и спокойствие.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:33

  artist_007 написав:Вот-вот :mrgreen:
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться ;).

Многие альты уже проседают ниже, чем когда биток был по 5900 - это говорит о том, что рынок продолжает просаживаться и походы на 8000 в этом году - це фантастика сынку.
Zebra
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