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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17
Zebra написав: artist_007 написав:
Т.е нечто, что имеет рыночную стоимость, и которое можно использовать
в зависимости от разных задач
А можно и не использовать.
Ну шо там, красиво сегодня летим на 7200, потом прямиком пробиваем 8000 и выход в космос к новым хаям!!! Хомки пристегнитесь!
Вот-вот
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться
.
ЗЫ: я ж говорил, ветка оживает, начинает шипеть и шевелиться, когда биток идет вниз
Когда идет вверх - тишина и спокойствие.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:33
artist_007 написав:
Вот-вот
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться
.
Многие альты уже проседают ниже, чем когда биток был по 5900 - это говорит о том, что рынок продолжает просаживаться и походы на 8000 в этом году - це фантастика сынку.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:08
Zebra написав: flyman написав: Maximilian84 написав:
Уважаемые, как считаете, будет ли еще возможность закупиться удачно? Или уже всё?
мав би бабло на біржі, купив би зараз ефіра ПА450,
але бабла нама на біржі, так що сидю ждуном-ходлером откскока хоча би до ПА600
А зачем? Все равно скоро упадет на 350, потом под конец года 250
тобто до рівня літа 2017, чи ще нижче?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:11
flyman написав: Zebra написав: flyman написав:
мав би бабло на біржі, купив би зараз ефіра ПА450,
але бабла нама на біржі, так що сидю ждуном-ходлером откскока хоча би до ПА600
А зачем? Все равно скоро упадет на 350, потом под конец года 250
тобто до рівня літа 2017, чи ще нижче?
3000 - как был таргет так и остается. По эфиру - 150-200.
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