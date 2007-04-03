Вот-вот
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться .
ЗЫ: я ж говорил, ветка оживает, начинает шипеть и шевелиться, когда биток идет вниз
Когда идет вверх - тишина и спокойствие.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17
Вот-вот
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться .
ЗЫ: я ж говорил, ветка оживает, начинает шипеть и шевелиться, когда биток идет вниз
Когда идет вверх - тишина и спокойствие.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:33
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:08
тобто до рівня літа 2017, чи ще нижче?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:11
3000 - как был таргет так и остается. По эфиру - 150-200.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:25
В начале 2017 года эфир стоил в районе $10 за штуку, я не вижу ничего что мешало бы ему сделать скажем 10 исков за 2 года, и вырасти до $100 на начало 2019.
10 иксов для эфира за 2 года - отменный будет результат.
А то что там ходлят его вплоть до $1200 - ну это их проблемы, на то они и ходлеры, чтоб крупняку создавшему эфир, запустившему множество ICO нести свои денюжки на хайпе.
Образование стоит денег. Теперь его цена точно известна.
купившие по $1 200 за эфир $20 000 за биток - это магистратура.
$800 эфир и $12 000 биток - бакалавры.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Смешнее всего, что ведь 200% было понятно, что пузырь, хайп и наипнется. Непонятно было только с какого уровня и когда точно. Как можно было ломануться в биток после того, как он превысил 15К (даже 10К) - я не понимаю. Азартные Парамоши.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Но, сцуко, Макафи, таки должен закусить своим членом.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Отрада для ходлеров:
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Лайт уже 75 баксов LOL
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