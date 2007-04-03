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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1260126112621263>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Т.е нечто, что имеет рыночную стоимость, и которое можно использовать в зависимости от разных задач

А можно и не использовать.

Ну шо там, красиво сегодня летим на 7200, потом прямиком пробиваем 8000 и выход в космос к новым хаям!!! Хомки пристегнитесь!


Вот-вот :mrgreen:
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться ;).

ЗЫ: я ж говорил, ветка оживает, начинает шипеть и шевелиться, когда биток идет вниз :mrgreen:
Когда идет вверх - тишина и спокойствие.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:33

  artist_007 написав:Вот-вот :mrgreen:
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться ;).

Многие альты уже проседают ниже, чем когда биток был по 5900 - это говорит о том, что рынок продолжает просаживаться и походы на 8000 в этом году - це фантастика сынку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:08

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Maximilian84 написав:Уважаемые, как считаете, будет ли еще возможность закупиться удачно? Или уже всё?

мав би бабло на біржі, купив би зараз ефіра ПА450,
але бабла нама на біржі, так що сидю ждуном-ходлером откскока хоча би до ПА600

А зачем? Все равно скоро упадет на 350, потом под конец года 250

тобто до рівня літа 2017, чи ще нижче?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:11

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:мав би бабло на біржі, купив би зараз ефіра ПА450,
але бабла нама на біржі, так що сидю ждуном-ходлером откскока хоча би до ПА600

А зачем? Все равно скоро упадет на 350, потом под конец года 250

тобто до рівня літа 2017, чи ще нижче?

3000 - как был таргет так и остается. По эфиру - 150-200.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:25

  flyman написав:тобто до рівня літа 2017, чи ще нижче?

В начале 2017 года эфир стоил в районе $10 за штуку, я не вижу ничего что мешало бы ему сделать скажем 10 исков за 2 года, и вырасти до $100 на начало 2019.

10 иксов для эфира за 2 года - отменный будет результат.

А то что там ходлят его вплоть до $1200 - ну это их проблемы, на то они и ходлеры, чтоб крупняку создавшему эфир, запустившему множество ICO нести свои денюжки на хайпе.

Образование стоит денег. Теперь его цена точно известна.

купившие по $1 200 за эфир $20 000 за биток - это магистратура.
$800 эфир и $12 000 биток - бакалавры.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смешнее всего, что ведь 200% было понятно, что пузырь, хайп и наипнется. Непонятно было только с какого уровня и когда точно. Как можно было ломануться в биток после того, как он превысил 15К (даже 10К) - я не понимаю. Азартные Парамоши.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Но, сцуко, Макафи, таки должен закусить своим членом.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отрада для ходлеров: https://bircoin.top/ - совсем чуть-чуть не дотягиваем на графике.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лайт уже 75 баксов LOL
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

судя по youtube ,майнеры начали массово продавать фермы и покупать биток, интересная канитель получается
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