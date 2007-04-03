Действительно... Интересная канитель: начали так массово покупать битку, шо курс присел Отжэж эта тёмная энергия
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:08
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:49
Это говорит о том, что майнеры монет и мелкие игроки изменили тактику накопления своих активов.
Теперь альты быстрее и меньшими порциями переводятся в тезер и фиат.
А крупным игрокам в основном не интересны альтернативные активы.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:01
Это говорит только о том,что суммарные средства мелких игроков по майну все равно меньше совокупных средств, которые управляются китами.
А стратегия правильная - железо устаревает, окупаемость майна возрастает, а волатильности битка хватает, чтобы иметь профит.
Как на движении вверх, так и на движении вниз.
Входить в майн можно будет при окупаемости в пол года, а сейчас надо продавать и вкладывать средства в другие активы.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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