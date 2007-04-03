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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1260126112621263

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:08

  vovodabravis написав:судя по youtube ,майнеры начали массово продавать фермы и покупать биток, интересная канитель получается


Действительно... Интересная канитель: начали так массово покупать битку, шо курс присел :mrgreen: Отжэж эта тёмная энергия :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:49

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Вот-вот :mrgreen:
Для того, чтобы на 7200 сходить, надо сначала на 6150-6200 отметиться ;).

Многие альты уже проседают ниже, чем когда биток был по 5900 - это говорит о том, что рынок продолжает просаживаться и походы на 8000 в этом году - це фантастика сынку.

Это говорит о том, что майнеры монет и мелкие игроки изменили тактику накопления своих активов.
Теперь альты быстрее и меньшими порциями переводятся в тезер и фиат.
А крупным игрокам в основном не интересны альтернативные активы.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:01

  Vitaka написав:
  vovodabravis написав:судя по youtube ,майнеры начали массово продавать фермы и покупать биток, интересная канитель получается


Действительно... Интересная канитель: начали так массово покупать битку, шо курс присел :mrgreen: Отжэж эта тёмная энергия :)


Это говорит только о том,что суммарные средства мелких игроков по майну все равно меньше совокупных средств, которые управляются китами.
А стратегия правильная - железо устаревает, окупаемость майна возрастает, а волатильности битка хватает, чтобы иметь профит.
Как на движении вверх, так и на движении вниз.
Входить в майн можно будет при окупаемости в пол года, а сейчас надо продавать и вкладывать средства в другие активы.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  vovodabravis написав:судя по youtube ,майнеры начали массово продавать фермы и покупать биток, интересная канитель получается


вже можна прикупити вагон відяшок по пісят? :)
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