Действительно... Интересная канитель: начали так массово покупать битку, шо курс присел Отжэж эта тёмная энергия
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:08
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:49
Это говорит о том, что майнеры монет и мелкие игроки изменили тактику накопления своих активов.
Теперь альты быстрее и меньшими порциями переводятся в тезер и фиат.
А крупным игрокам в основном не интересны альтернативные активы.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:01
Это говорит только о том,что суммарные средства мелких игроков по майну все равно меньше совокупных средств, которые управляются китами.
А стратегия правильная - железо устаревает, окупаемость майна возрастает, а волатильности битка хватает, чтобы иметь профит.
Как на движении вверх, так и на движении вниз.
Входить в майн можно будет при окупаемости в пол года, а сейчас надо продавать и вкладывать средства в другие активы.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вже можна прикупити вагон відяшок по пісят?
+50грн !
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Додано: Сер 11 лип, 2018 12:11
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:14
Вобщем-то, в подобной теме есть свой смысл.
До выхода новой серии печного отопления от нвидиа остались месяцы если не недели. Предварительно видеокарты новой серии будут на 15-25% производительнее при том же энергопотреблении. Радеон пока тихарится, но это больше похоже на затишье перед бурей(новые типы памяти, новый техпроцесс и т. д., ибо устроить второй ребрендинг, как было с перелицовкой 400-ой в 500-ю серию, в таких условиях - под себя сходить).
Сейчас самый момент слить подуставшее, пересидеть и в бой с новой силой или выйти в кеш и забыть о криптодобыче.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
antey1969, здесь каждый геолог решит сам. У меня окупленная ферма... Электрики кушает на 60...70 долларов. Копает порядка 260. Не вижу смысла. В моём случае канешна.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:42
antey1969 нвидиа лично намекает на 20 год выпуска для игровых, и тут господа я должен сделать отступ, НУ КАК? ну что вы зациклились на игровых видеокартах, они выпустили в этом году ШЕДЕВР!!! это прорыв!!! ну немножко вникните в суть той карты что создана , это новый шаг для человечества, это ИИ!!! в настоящем виде! Неужели вы не понимаете что это титанические труды, представьте только что создан ИИ способный принимать решения!!! В ЭТОМ ГОДУ ВЫШЛА СЕНСАЦИЯ В ИТ индустрии, и вы тут со своим - а что это не для майнинга??? хе фууу. Честно хочется плакать из за этой тупости....
Господа я понимаю что в наше время деньги правят миром, но я вам скажу в этом году ВЫШЛА ВИДЕОКАРТА и этот рычаг еще перевернет мир!
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
думал удалить предыдущий пост, но пускай будет.Все правильно ,ведь эта ветка для определенных задач,а я тут лезу со своими фантазиями и нло, немножко перефразирую пост, в этом году вышла видеокарта, просто она не для игр и майнинга , ее задача немного в другом.
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вы только представьте , МЫ ЗАСТАВИЛИ ПЕСОК И МЕТАЛ ДУМАТЬ САМОМУ!!!Не по приказу ,не командой, он будет учится на своих ошибках.Он будет принимать решения исходя из опыта,я ума не приложу как это вообще возможно! Что такое можно прописать в скрипте чтобы это было осуществимо? Так что не все завязано на деньгах, далеко не все...
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