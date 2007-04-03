Додано: Сер 11 лип, 2018 12:42

antey1969 нвидиа лично намекает на 20 год выпуска для игровых, и тут господа я должен сделать отступ, НУ КАК? ну что вы зациклились на игровых видеокартах, они выпустили в этом году ШЕДЕВР!!! это прорыв!!! ну немножко вникните в суть той карты что создана , это новый шаг для человечества, это ИИ!!! в настоящем виде! Неужели вы не понимаете что это титанические труды, представьте только что создан ИИ способный принимать решения!!! В ЭТОМ ГОДУ ВЫШЛА СЕНСАЦИЯ В ИТ индустрии, и вы тут со своим - а что это не для майнинга??? хе фууу. Честно хочется плакать из за этой тупости....

Господа я понимаю что в наше время деньги правят миром, но я вам скажу в этом году ВЫШЛА ВИДЕОКАРТА и этот рычаг еще перевернет мир!