Додано: Чет 12 лип, 2018 13:11

airmax78 написав: Тут же всегда легко понять: есть применение или нет на личном примере. Вы лично сколько покупок в июле 2018 уже успели оплатить криптой? А в июне? А с января? А за весь 2017й? А вообще, когда-нибудь в жизни? Тут же всегда легко понять: есть применение или нет на личном примере. Вы лично сколько покупок в июле 2018 уже успели оплатить криптой? А в июне? А с января? А за весь 2017й? А вообще, когда-нибудь в жизни?

Мне даже не нужно дискутировать.Пример Вашей логики я опишу, а каждый сделает выводы сам.А по Вашей логике, если Вы не пользовались чем-то, значит, его нетЕсли я не сидел за рулем Ламборджини, значит, это вещь бесполезная или ее нет?Если я не покупаю недвижимость в США или не продаю ее, значит, применение ее в народном хозяйстве поддается сомнению?Ну и вишенка на тортик - если Вы не трахнули Дженифер Лопес, то как женщина она никуда не годитсяЕсли биткоин используется как средство платежа в четвертой по ВВП экономике мира, но в Украине он не используется, то "применение его в народном хозяйстве" поддается сомнению?Другой пример - золото, бриллианты и платина - они применяются в народном хозяйстве?Однозначно да!Вы что-то можете купить или продать за золото?В магазинах, например? Диссонанс у Вас не возник?Я входил в майнинг с 2015 года, уже тогда даже в Украине были интернет-магазины, принимающие оплату в криптовалюте. Да и сегодня можно найти, уверен.Вот старая статья,но общее впечатление составить можно.И не путайте денежные средства с активами, коим является криптовалюта.Денежная единица всегда имеет контролируемый центр эмиссии, актив же может ее не иметь.Актив никогда не бывает монопольным, в отличие от денег, поэтому более подвержен колебаниям рыночной стоимости. Риск менеджмент в помощь.