Пример "широчайшего применения крипты в экономике". Скам и развод лохов. Теперь я еще больше уверен, что весь этот карточный домик держится на тезере. Накроется тезер - накроется вся "криптовалютная экономика".
Я всегда говорил,что признаком отмирания крипты для меня лично будет отмирание тезер в первую очередь. ЗЫ: Вы слепой? Я там ссылки кидал на реальные изделия, такого можно настебать кучу, плюс производство и продажи компьютерных комплектующих и блоков питания- это тоже скам? Применение крипты в качестве платежного средства в Японии, которая на минутку четвертая экономика мира - это тоже не "применение в народном хозяйстве"? А что тогда "применение в народном хозяйстве? Вот задаю именно Вам именно простой конкретный вопрос? Вы хотите, чтобы из крипты памперсы делали или мороженое? Или чтобы крипта была топливом для космических ракет? Уверен, что не сможете дать мало-мальски вменяемый ответ.
Тут же всегда легко понять: есть применение или нет на личном примере. Вы лично сколько покупок в июле 2018 уже успели оплатить криптой? А в июне? А с января? А за весь 2017й? А вообще, когда-нибудь в жизни?
airmax78 написав:Тут же всегда легко понять: есть применение или нет на личном примере. Вы лично сколько покупок в июле 2018 уже успели оплатить криптой? А в июне? А с января? А за весь 2017й? А вообще, когда-нибудь в жизни?
ага, приятель мне рассказывает - вот уже десятки компаний принимают платежи, уже даже майкрософт, говорю ну давай, оплати мне что-то у майкрософта биткоином, открыли сайт, посмотрели условия, только игры, платежка морозиться, платить надо в итоге больше, "а да ну его на***"... Вот и все "применение"... Только анонимно детское порно травку и оружие в даркнете покупать.
airmax78 написав:Тут же всегда легко понять: есть применение или нет на личном примере. Вы лично сколько покупок в июле 2018 уже успели оплатить криптой? А в июне? А с января? А за весь 2017й? А вообще, когда-нибудь в жизни?
Мне даже не нужно дискутировать. Пример Вашей логики я опишу, а каждый сделает выводы сам. А по Вашей логике, если Вы не пользовались чем-то, значит, его нет ! Если я не сидел за рулем Ламборджини, значит, это вещь бесполезная или ее нет? Если я не покупаю недвижимость в США или не продаю ее, значит, применение ее в народном хозяйстве поддается сомнению? Ну и вишенка на тортик - если Вы не трахнули Дженифер Лопес, то как женщина она никуда не годится ? Если биткоин используется как средство платежа в четвертой по ВВП экономике мира, но в Украине он не используется, то "применение его в народном хозяйстве" поддается сомнению? Другой пример - золото, бриллианты и платина - они применяются в народном хозяйстве? Однозначно да! Вы что-то можете купить или продать за золото? В магазинах, например? Диссонанс у Вас не возник? Я входил в майнинг с 2015 года, уже тогда даже в Украине были интернет-магазины, принимающие оплату в криптовалюте. Да и сегодня можно найти, уверен. Вот старая статья,но общее впечатление составить можно. https://minfin.com.ua/2017/11/22/31073133/ И не путайте денежные средства с активами, коим является криптовалюта. Денежная единица всегда имеет контролируемый центр эмиссии, актив же может ее не иметь. Актив никогда не бывает монопольным, в отличие от денег, поэтому более подвержен колебаниям рыночной стоимости. Риск менеджмент в помощь.
Zebra написав:Я думал криптофанатизм уже поутих. Аж нет, о Японской экономике работающей на крипте еще втирают...
Зебра, только вот не надо манипулировать . Вы еще Карла-Марла процитируйте. Ну, чтоб для надежности. Про производительные силы и производственные отношения. И что движет глобальными экономиками. Речь идет не о том, на чем работает японская экономика, а о "применяемости крипты в народном хозяйстве". И все разговоры дрочеров секты "крипта фсё" пока легко разбиваются аргументами и цифрами. Аргументы дрочеров типа "крипта г@вно, потому что это г@вно", без цифр, любого мало-мальски вменяемого анализа, пока вызывают лично у меня улыбку. Правда, следует отметить, что святая вера в биток па 100к тоже из разряда неких психических заболеваний. Ваши аргументы, кстати, тоже слабоваты. График 2014 года - это просто предположение о схожести, без анализа сопутствующих факторов и коньюнктуры рынков. И аргументов, почему фаза отчаяния будет именно сейчас, а не раньше уже была, я например, не вижу.
airmax78 написав:Тут же всегда легко понять: есть применение или нет на личном примере. Вы лично сколько покупок в июле 2018 уже успели оплатить криптой? А в июне? А с января? А за весь 2017й? А вообще, когда-нибудь в жизни?
ага, приятель мне рассказывает - вот уже десятки компаний принимают платежи, уже даже майкрософт, говорю ну давай, оплати мне что-то у майкрософта биткоином, открыли сайт, посмотрели условия, только игры, платежка морозиться, платить надо в итоге больше, "а да ну его на***"... Вот и все "применение"... Только анонимно детское порно травку и оружие в даркнете покупать.
Вы знаете, что если бы я жил в Нормальной стране, с которыми работают нормальные магазины, такие как Newegg, Overstock, то я бы покупал за крипту. Я и в наших магазинах покупал, обходя укрбанковскую систему десятой дорогой, пока у нас были вебмани, заводил туда крипту и покупал без гривен и долларов! И чего вам не нравится рост битка? Биток за полтора года вырос в 6 раз - с 1000 до 6000, та даже если он будет по 5000, значит в 5 раз вырос по сравнению с началом 2017. Вам мало, вы слишком жадные?
Ребята, а зачем нужен рост крипты? Если биток вернется на 1000 за штуку это даст толчек его использованию. А так пипл видит, что цена уже падает 7 месяцев, и это его пугает, в том числе торговые точки.
Zebra написав:Ребята, а зачем нужен рост крипты? Если биток вернется на 1000 за штуку это даст толчек его использованию. А так пипл видит, что цена уже падает 7 месяцев, и это его пугает, в том числе торговые точки.
Скажу так, я когда вкладывал деньги в биток в 2015, вообще не ожидал этого пузыря до 20000, и знакомым своим советовал не лезть, хотели они по 16000 купить. А вот покупал я именно на долгосрок, честно, думал сын вырастет и будет богатым, может быть. И всегда связывал рост крипты только с тем, как ее используют в мире, а не играются на биржах.
Zebra написав:Ребята, а зачем нужен рост крипты? Если биток вернется на 1000 за штуку это даст толчек его использованию. А так пипл видит, что цена уже падает 7 месяцев, и это его пугает, в том числе торговые точки.
Скажу так, я когда вкладывал деньги в биток в 2015, вообще не ожидал этого пузыря до 20000, и знакомым своим советовал не лезть, хотели они по 16000 купить. А вот покупал я именно на долгосрок, честно, думал сын вырастет и будет богатым, может быть. И всегда связывал рост крипты только с тем, как ее используют в мире, а не играются на биржах.
Это все хорошо, но для реального использования биток должен упасть на исторически обосенованные уровни (2014-2016 годов), все что раньше и позже - это были спекуляции.
Если вы против умеренной волатильности 2014-2016 годов, вы обычный спекулянт, а не криптоанархист. И за всеми лозунгами скрывается жажда наживы, а не желание своими деньгами было помочь общему криптодвижению. Виталику Бутерину например, или Чарли Ли, братьям Волкинсонам, и Роджеру Веру, Битмайну. Эти парни создали крипту, смарт-контракты. Вы обязаны их были за это отблагодарить конечно, что в 2017 году как то перестарались что ли.
airmax78 написав:Тут же всегда легко понять: есть применение или нет на личном примере. Вы лично сколько покупок в июле 2018 уже успели оплатить криптой? А в июне? А с января? А за весь 2017й? А вообще, когда-нибудь в жизни?
Мне даже не нужно дискутировать. Пример Вашей логики я опишу, а каждый сделает выводы сам. А по Вашей логике, если Вы не пользовались чем-то, значит, его нет ! Если я не сидел за рулем Ламборджини, значит, это вещь бесполезная или ее нет? Если я не покупаю недвижимость в США или не продаю ее, значит, применение ее в народном хозяйстве поддается сомнению? Ну и вишенка на тортик - если Вы не трахнули Дженифер Лопес, то как женщина она никуда не годится ? Если биткоин используется как средство платежа в четвертой по ВВП экономике мира, но в Украине он не используется, то "применение его в народном хозяйстве" поддается сомнению? Другой пример - золото, бриллианты и платина - они применяются в народном хозяйстве? Однозначно да! Вы что-то можете купить или продать за золото? В магазинах, например? Диссонанс у Вас не возник? Я входил в майнинг с 2015 года, уже тогда даже в Украине были интернет-магазины, принимающие оплату в криптовалюте. Да и сегодня можно найти, уверен. Вот старая статья,но общее впечатление составить можно. https://minfin.com.ua/2017/11/22/31073133/ И не путайте денежные средства с активами, коим является криптовалюта. Денежная единица всегда имеет контролируемый центр эмиссии, актив же может ее не иметь. Актив никогда не бывает монопольным, в отличие от денег, поэтому более подвержен колебаниям рыночной стоимости. Риск менеджмент в помощь.
Ну понятно. То есть никогда крипту по ее якобы прямому назначению вы не использовали. Что и требовалось доказать. А все эти бла бла бла про Ламбоджини оставьте для лохов. Ламборджини у вас нет, поэтому для вас Ламборджини как автомобиль не существует. А крипта у вас есть. Но вы ее не используете. В 4й экономике мира без крипты - как без рук, и суши с саке уже не купишь, а у вас - используется только для: купил на бирже > продал на бирже. А для реальной жизни исключительно фиат.