Додано: Чет 12 лип, 2018 19:49

airmax78 написав: Ну понятно. То есть никогда крипту по ее якобы прямому назначению вы не использовали. Что и требовалось доказать. А все эти бла бла бла про Ламбоджини оставьте для лохов. Ну понятно. То есть никогда крипту по ее якобы прямому назначению вы не использовали. Что и требовалось доказать. А все эти бла бла бла про Ламбоджини оставьте для лохов.

airmax78 написав: Ламборджини у вас нет, поэтому для вас Ламборджини как автомобиль не существует. А крипта у вас есть. Но вы ее не используете. В 4й экономике мира без крипты - как без рук, и суши с саке уже не купишь, а у вас - используется только для: купил на бирже > продал на бирже. А для реальной жизни исключительно фиат. Ламборджини у вас нет, поэтому для вас Ламборджини как автомобиль не существует. А крипта у вас есть. Но вы ее не используете. В 4й экономике мира без крипты - как без рук, и суши с саке уже не купишь, а у вас - используется только для: купил на бирже > продал на бирже. А для реальной жизни исключительно фиат.

ШтаЯ каждый божий день использую крипту по ее прямому назначению - добываю ее, обмениваю ее на биржах, перевожу ее в фиат или в другую крипту.Точно так же, как и делают это с любым другим активом, имеющим некую рыночную стоимость в неких единицах, имеющим инфраструктуру для операций с ним, реально оценивая риски.А то, что Вы называете "прямым назначением крипты", Вы путаете с назначением фиатных денег.Учите матчасть, чтобы понимать разницу.Фматные деньги привязаны к центру эмиссии, который одновременно является и регулятором ее стоимости.Криптовалюты не привязаны к такому типу регулятора, поэтому более волатильны, но и более децентрализованы. Но это не мешает им выполнять функции и фиатных денег, и просто биржевого актива. При этом актив сверхбыстрый, по сравнению с фиатом, что увеличивает риски работы с ним.Ну да, ну да.Вертимся, как уж на сковородкеВ стране суши можно купить суши и за фиат, и за крипту.А в европейском Зимбабве ПОКА ЕЩЕ нельзя. Но всему свое время.Мы говорим о некоем специфическом активе со своей сферой применения, которую юзают по полной.Как актив продается на биржах, и применяется для обогрева помещений (ссылки я давал).Плюс в себестоимости заложена амортизация от произведенных в секторе реальной экономики изделий из железа и полупроводников, которые дают рабочие места миллионам людей.Что еще мне нужно привести в пример применения "бесполезной крипты" в народном хозяйстве?Вы хотите, чтобы крипта самогон варила, или чтобы без крипты на горшок сходить нельзя было?Про ламборджини мимо, только посмеялсяМне и в моем произведении импортного автопрома неплохо.Да и не думаю, что у нас есть дороги, по которым может ездить это чудо.