airmax78 написав:Ну понятно. То есть никогда крипту по ее якобы прямому назначению вы не использовали. Что и требовалось доказать. А все эти бла бла бла про Ламбоджини оставьте для лохов.
Шта ? Я каждый божий день использую крипту по ее прямому назначению - добываю ее, обмениваю ее на биржах, перевожу ее в фиат или в другую крипту. Точно так же, как и делают это с любым другим активом, имеющим некую рыночную стоимость в неких единицах, имеющим инфраструктуру для операций с ним, реально оценивая риски. А то, что Вы называете "прямым назначением крипты", Вы путаете с назначением фиатных денег.Учите матчасть, чтобы понимать разницу. Фматные деньги привязаны к центру эмиссии, который одновременно является и регулятором ее стоимости. Криптовалюты не привязаны к такому типу регулятора, поэтому более волатильны, но и более децентрализованы. Но это не мешает им выполнять функции и фиатных денег, и просто биржевого актива. При этом актив сверхбыстрый, по сравнению с фиатом, что увеличивает риски работы с ним.
airmax78 написав:Ламборджини у вас нет, поэтому для вас Ламборджини как автомобиль не существует. А крипта у вас есть. Но вы ее не используете. В 4й экономике мира без крипты - как без рук, и суши с саке уже не купишь, а у вас - используется только для: купил на бирже > продал на бирже. А для реальной жизни исключительно фиат.
Ну да, ну да. Вертимся, как уж на сковородке В стране суши можно купить суши и за фиат, и за крипту. А в европейском Зимбабве ПОКА ЕЩЕ нельзя. Но всему свое время. Мы говорим о некоем специфическом активе со своей сферой применения, которую юзают по полной.Как актив продается на биржах, и применяется для обогрева помещений (ссылки я давал).Плюс в себестоимости заложена амортизация от произведенных в секторе реальной экономики изделий из железа и полупроводников, которые дают рабочие места миллионам людей.Что еще мне нужно привести в пример применения "бесполезной крипты" в народном хозяйстве? Вы хотите, чтобы крипта самогон варила, или чтобы без крипты на горшок сходить нельзя было? Про ламборджини мимо, только посмеялся Мне и в моем произведении импортного автопрома неплохо. Да и не думаю, что у нас есть дороги, по которым может ездить это чудо.
airmax78 написав:Ну понятно. То есть никогда крипту по ее якобы прямому назначению вы не использовали. Что и требовалось доказать. А все эти бла бла бла про Ламбоджини оставьте для лохов.
Шта ? Я каждый божий день использую крипту по ее прямому назначению - добываю ее, обмениваю ее на биржах, перевожу ее в фиат или в другую крипту.
Ну зачем же так открытым текстом заявлять что электронные частные деньги для вас не имеет ни единой из основных функций денег. Напомню если не знали а потом забыли эти основные функции - быть мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения
Zebra написав:artist_007, вы на финансовом форуме и тут народ про финансовые пузыри не по насылшке знает. Уже 7-ой месяц подряд наблюдаем сдутие
Ииии? Закончите мысль, плз. У каждой мысли есть обоснование, выраженное в цифрах, графиках, личном опыте. Я что, ставлю под сомнение существование пузырей или их сдутие? Или призываю кого-то вкладываться в крипту, как в единственный и неповторимый суперактив? Я Вам задал простой вопрос, который Вы с легкостью проигнорировали. Могу повторить, я не гордый . Почему Вы считаете, что фаза отчаяния еще не наступила, а не уже была? На какой стадии мы находимся сейчас, и каковы ее признаки, чтобы мы с точностью могли говорить,что это именно та фаза, а не какая-либо другая? Пока все, что я наблюдаю, это "я ж говорил, что крипта г@вно" при падении, и "я ж говорил, что хомякам дадут еще один (999 китайский) шанс" при отскоках и росте. Ну и бесконечную жвачку в виде "крипта г...но г...но г...но" ЗЫ: я на этом финансовом форуме нахожусь очень давно, не переживайте.
Артист и Ко, вам хоть немного стыдно перед теми, кто читая тут ваши лопающиеся от оптимизма опусы, решил что поезд в страну чудес без тормозов уйдет без них и влошился по самые помидоры в декабре 2017?
jabba написав:Ну зачем же так открытым текстом заявлять что электронные частные деньги для вас не имеет ни единой из основных функций денег. Напомню если не знали а потом забыли эти основные функции - быть мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения
Вы сейчас написали ложь. Потрудитесь привести пример, где я утверждал подобное. С цитатой, если не затруднит.
Zebra написав:artist_007, вы на финансовом форуме и тут народ про финансовые пузыри не по насылшке знает. Уже 7-ой месяц подряд наблюдаем сдутие
Ииии? Закончите мысль, плз. У каждой мысли есть обоснование, выраженное в цифрах, графиках, личном опыте. Я что, ставлю под сомнение существование пузырей или их сдутие? Или призываю кого-то вкладываться в крипту, как в единственный и неповторимый суперактив? Я Вам задал простой вопрос, который Вы с легкостью проигнорировали. Могу повторить, я не гордый . Почему Вы считаете, что фаза отчаяния еще не наступила, а не уже была? На какой стадии мы находимся сейчас, и каковы ее признаки, чтобы мы с точностью могли говорить,что это именно та фаза, а не какая-либо другая? Пока все, что я наблюдаю, это "я ж говорил, что крипта г@вно" при падении, и "я ж говорил, что хомякам дадут еще один (999 китайский) шанс" при отскоках и росте. Ну и бесконечную жвачку в виде "крипта г...но г...но г...но" ЗЫ: я на этом финансовом форуме нахожусь очень давно, не переживайте.
Фаза отчаяния еще не наступила, потому что хомяки свято верят, что график отрисует очередную свечу если не через месяц, то через год, если не через год, то через 2 года 100% точно. А вот если этого не случится ни через год ни через 2, а вместо этого биток и все прочее криптоговно будет продолжать сползать вниз - вот тогда и наступит фаза отчаяния.
jabba написав:Ну зачем же так открытым текстом заявлять что электронные частные деньги для вас не имеет ни единой из основных функций денег. Напомню если не знали а потом забыли эти основные функции - быть мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения
Вы сейчас написали ложь. Потрудитесь привести пример, где я утверждал подобное. С цитатой, если не затруднит.
artist_007 написав:Мы говорим о некоем специфическом активе со своей сферой применения, которую юзают по полной.Как актив продается на биржах, и применяется для обогрева помещений (ссылки я давал).
Артист, когда мне станет холодно, я включу 2кВтный обогреватель за 20 баксов, а не 10 кВтную хрень за 4 куе. Обогрев асиками - это было анекдотом, пока криптоманьяки не решили, что и такое обоснование "нужности" криптовалют сойдет.
jabba написав:Ну зачем же так открытым текстом заявлять что электронные частные деньги для вас не имеет ни единой из основных функций денег. Напомню если не знали а потом забыли эти основные функции - быть мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения
Вы сейчас написали ложь. Потрудитесь привести пример, где я утверждал подобное. С цитатой, если не затруднит.
добываю ее, обмениваю ее на биржах, перевожу ее в фиат или в другую крипту. С таким же успехом вы можете сидеть на острове, ловить ракушки каури, менять их на другие какие-то ракушки и иногда продавать даже за деньги заезжим туристам - но не стоит утверждать что вы возродили и используете по прямому назначению валюту прошлого с как минимум 5000 лет истории.
airmax78 написав:Артист и Ко, вам хоть немного стыдно перед теми, кто читая тут ваши лопающиеся от оптимизма опусы, решил что поезд в страну чудес без тормозов уйдет без них и влошился по самые помидоры в декабре 2017?
Тот, кто вложился в декабре 17, несет ответственность за свои решения и поступки сам. По крайней мере, с 16 лет в нашей стране, если я не ошибаюсь Почему мне должно быть за них стыдно? Голова человеку дана не только для того, чтобы в нее есть. А для того, чтобы и оценивать свои риски в том числе. Я об этом все время говорю. И в "опусах моих" оптимизм весьма умеренный. ЗЫ:страннно, что я должен рассказывать прописные истины. Если это финансовый форум и здесь собрались люди, знающие о пузырях не понаслышке, почему в валютной ветке никого не стыдят за "оптимизм или пессимизм в опусах",а открыто говорят - вот ветка и мнения людей, читайте, а покупать или продавать валюту - на свой страх и риск? Чем отличается эта ветка? Тем, что актив цифровой и его нельзя пощупать? Здесь отмечаются разные люди, и которые майнят, и которые зарабатывают на хлебушек на биржах, и обмениваются мнениями, разве нет? А какое предпринимать действие, ведь зависит от читающего и его мозга, не?