Додано: Чет 12 лип, 2018 21:21

airmax78 написав: Артист, когда мне станет холодно, я включу 2кВтный обогреватель за 20 баксов, а не 10 кВтную хрень за 4 куе. Обогрев асиками - это было анекдотом, пока криптоманьяки не решили, что и такое обоснование "нужности" криптовалют сойдет. Артист, когда мне станет холодно, я включу 2кВтный обогреватель за 20 баксов, а не 10 кВтную хрень за 4 куе. Обогрев асиками - это было анекдотом, пока криптоманьяки не решили, что и такое обоснование "нужности" криптовалют сойдет.

Мне всегда нравились Ваши примерыКонечно, не стОит платить за люстру из венецианского хрусталя, если для освещения достаточно и нескольких лампочек с прикрученными к палке цоколямиНо Вы же делаете ремонт, покупаете картины, цените декор, стиль?Нет?Разговариваете в автомобиле по громкой связи через магнитолу, которая стОит эдак баксов 800?Не думаете при этом, что можно для радио купить китайский приемник за 10 баксов, для проигрывания дисков опять же китайский суррогат за 30 баксов, и блютус в ухо за 25 баксов?Так почему Вас коробит обогрев при помощи асиков или видеокарт?Не потому ли, что в Вашем мозгу просто не наступило время принять это как неизбежность