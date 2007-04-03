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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1266126712681269>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:32

  jabba написав:
  artist_007 написав:
  jabba написав:Ну зачем же так открытым текстом заявлять что электронные частные деньги для вас не имеет ни единой из основных функций денег. Напомню если не знали а потом забыли эти основные функции - быть мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения

Вы сейчас написали ложь.
Потрудитесь привести пример, где я утверждал подобное.
С цитатой, если не затруднит.

добываю ее, обмениваю ее на биржах, перевожу ее в фиат или в другую крипту.
С таким же успехом вы можете сидеть на острове, ловить ракушки каури, менять их на другие какие-то ракушки и иногда продавать даже за деньги заезжим туристам - но не стоит утверждать что вы возродили и используете по прямому назначению валюту прошлого с как минимум 5000 лет истории.


Обожаю!!!

Каури отлично подходили для золотой ветки, когда золото сдувалось, а теперь этим же и здесь можно "людям глаза открывать"!!! :lol:

Яростно плюсую!!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Ferox написав:Вы знаете, что если бы я жил в Нормальной стране, с которыми работают нормальные магазины, такие как Newegg,
Overstock, то я бы покупал за крипту. Я и в наших магазинах покупал, обходя укрбанковскую систему десятой дорогой, пока у нас были вебмани, заводил туда крипту и покупал без гривен и долларов!


Я живу в МЕГА НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ в Германии, и мы вот тут на спор пытались применить эту хрень, мне вот чудак принципиально хотел доказать что таки можно через это дерьмецо что-то купить, ответ НЕТ!

Платеж хер его знает когда пройдет, стоить будет на много дороже, НАФИГА?!!!

я за прямой перевод не плачу, я могу VISA-ой заплатить я могу ПаПалом, НАФИГА МНЕ БОЯН?!!

Только даркнет, тока хардкор!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:49

  artist_007 написав:
  jabba написав:Ну зачем же так открытым текстом заявлять что электронные частные деньги для вас не имеет ни единой из основных функций денег. Напомню если не знали а потом забыли эти основные функции - быть мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения


Вы сейчас написали ложь.
Потрудитесь привести пример, где я утверждал подобное.
С цитатой, если не затруднит.


вот тут вы вроде как знакомы с назначением денег - :wink:

  artist_007 написав:Применение крипты в качестве платежного средства


а вот тут вы признаете что так вы крипту не используете -

  artist_007 написав:А то, что Вы называете "прямым назначением крипты", Вы путаете с назначением фиатных денег.


:wink:

Вам ваши слова с цитатами привели?!

Извиниться за "ложь" не хотите?!! :twisted:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:04

  Kripo написав:
  artist_007 написав:
  jabba написав:Ну зачем же так открытым текстом заявлять что электронные частные деньги для вас не имеет ни единой из основных функций денег. Напомню если не знали а потом забыли эти основные функции - быть мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения


Вы сейчас написали ложь.
Потрудитесь привести пример, где я утверждал подобное.
С цитатой, если не затруднит.


вот тут вы вроде как знакомы с назначением денег - :wink:

  artist_007 написав:Применение крипты в качестве платежного средства


а вот тут вы признаете что так вы крипту не используете -

  artist_007 написав:А то, что Вы называете "прямым назначением крипты", Вы путаете с назначением фиатных денег.


:wink:

Вам ваши слова с цитатами привели?!

Извиниться за "ложь" не хотите?!! :twisted:


С чего мне извиняться за привратное толкование моих слов?
Я НЕ СЧИТАЮ криптовалюты ДЕНЬГАМИ.
Я их считаю АКТИВАМИ.И даже многие регуляторы в некоторых странах считают так же.
Которые МОГУТ НЕСТИ функции денег в том числе.
Я даже разжевал, почему я так считаю.
Мои слова тут же перекрутили с точностью до наоборот.
Так кто вам Рабинович :mrgreen: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:07

  artist_007 написав:Почему Вы считаете, что фаза отчаяния еще не наступила, а не уже была?
На какой стадии мы находимся сейчас, и каковы ее признаки, чтобы мы с точностью могли говорить,что это именно та фаза, а не какая-либо другая?


Все как подкопирку с 2014-2015 годами идет. Психология толпы не поменялась.
Сейчас стадия капитуляции. Обороты каждую неделю падают (смотреть нужно именно на недельных графиках).

По моему мнению стадия отчаяния наступит менее чем через год. Хомяки ждут обещанных на конец года цифр 22-25к за биток от топовых криптозагонял, многие уверовали, что HODL сделает их сильнее. Если после НГ увидят жалкие 3000-4000, начнется постепенно переход в конечную стадию - финишем будет район 2500 где то. Ниже биток уже врятли упадет, не все хомки его сольют. Итого за 2 года получится, что биток сделает 2-3 икса, что вполне НОРМАЛЬНО, и это будет линией "среднего значения". Потом произойдет возврат к норме и все по новой.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:08

  Zebra написав:Ребята, а зачем нужен рост крипты? Если биток вернется на 1000 за штуку это даст толчек его использованию. А так пипл видит, что цена уже падает 7 месяцев, и это его пугает, в том числе торговые точки.

Торговым точкам по фигу курс крипты. Они её сразу же сбрасывают в фиат. Им гораздо важнее стоимость трансакции и скорость обработки, а с этим сейчас проблем нет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:11

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Ребята, а зачем нужен рост крипты? Если биток вернется на 1000 за штуку это даст толчек его использованию. А так пипл видит, что цена уже падает 7 месяцев, и это его пугает, в том числе торговые точки.

Торговым точкам по фигу курс крипты. Они её сразу же сбрасывают в фиат. Им гораздо важнее стоимость трансакции и скорость обработки, а с этим сейчас проблем нет.

Зачем этот гемор точкам, использовать валюту-посредник, терять на комиссиях, рисках волатильности на падающем рынке, если можно просто сразу принять кэш?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:21

  airmax78 написав:Артист, когда мне станет холодно, я включу 2кВтный обогреватель за 20 баксов, а не 10 кВтную хрень за 4 куе. Обогрев асиками - это было анекдотом, пока криптоманьяки не решили, что и такое обоснование "нужности" криптовалют сойдет.

Мне всегда нравились Ваши примеры :mrgreen:
Конечно, не стОит платить за люстру из венецианского хрусталя, если для освещения достаточно и нескольких лампочек с прикрученными к палке цоколями :mrgreen:
Но Вы же делаете ремонт, покупаете картины, цените декор, стиль?
Нет?
Разговариваете в автомобиле по громкой связи через магнитолу, которая стОит эдак баксов 800?
Не думаете при этом, что можно для радио купить китайский приемник за 10 баксов, для проигрывания дисков опять же китайский суррогат за 30 баксов, и блютус в ухо за 25 баксов?
Так почему Вас коробит обогрев при помощи асиков или видеокарт?
Не потому ли, что в Вашем мозгу просто не наступило время принять это как неизбежность :mrgreen: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:30

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Артист, когда мне станет холодно, я включу 2кВтный обогреватель за 20 баксов, а не 10 кВтную хрень за 4 куе. Обогрев асиками - это было анекдотом, пока криптоманьяки не решили, что и такое обоснование "нужности" криптовалют сойдет.

Мне всегда нравились Ваши примеры :mrgreen:
Конечно, не стОит платить за люстру из венецианского хрусталя, если для освещения достаточно и нескольких лампочек с прикрученными к палке цоколями :mrgreen:
Но Вы же делаете ремонт, покупаете картины, цените декор, стиль?
Нет?
Разговариваете в автомобиле по громкой связи через магнитолу, которая стОит эдак баксов 800?
Не думаете при этом, что можно для радио купить китайский приемник за 10 баксов, для проигрывания дисков опять же китайский суррогат за 30 баксов, и блютус в ухо за 25 баксов?
Так почему Вас коробит обогрев при помощи асиков или видеокарт?
Не потому ли, что в Вашем мозгу просто не наступило время принять это как неизбежность :mrgreen: ?

А гвозди забивать 10м айфоном?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:36

  airmax78 написав:А гвозди забивать 10м айфоном?

Не вопрос.
Выройте себе пещеру, спите на ложе из листьев, разжигайте костер при помощи кремня,чо :mrgreen:
Зачем мне электрочайник, когда есть столько дров :mrgreen:
artist_007
 
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