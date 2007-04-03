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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1266126712681269

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:38

  Zebra написав:Зачем этот гемор точкам, использовать валюту-посредник, терять на комиссиях, рисках волатильности на падающем рынке, если можно просто сразу принять кэш?

У кеша один недостаток - его надо таскать с собой, а это:
1. Не всегда удобно.
2. Может привлечь лишнее внимание.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:Речь идет не о том, на чем работает японская экономика, а о "применяемости крипты в народном хозяйстве".

  artist_007 написав:Применение крипты в качестве платежного средства в Японии, которая на минутку четвертая экономика мира - это тоже не "применение в народном хозяйстве"?

  artist_007 написав:Я входил в майнинг с 2015 года, уже тогда даже в Украине были интернет-магазины, принимающие оплату в криптовалюте. Да и сегодня можно найти, уверен.

  artist_007 написав:Но это не мешает им выполнять функции и фиатных денег, и просто биржевого актива.

  artist_007 написав:С чего мне извиняться за привратное толкование моих слов?
Я НЕ СЧИТАЮ криптовалюты ДЕНЬГАМИ.


Речь идет о применяемости крипты в народном хозяйстве, но крипа не деньги, т.е. а как же ее в хозястве применяют?!!

  artist_007 написав:Я каждый божий день использую крипту по ее прямому назначению - добываю ее, обмениваю ее на биржах, перевожу ее в фиат или в другую крипту.


ааа!!! ей спекулировать можно!!! 8)

Все, разобрались! :lol:

Я могу "билеты МММ" достать по дешевке, в хозяйстве они бесполезные, но ими же СПЕКУЛИРОВАТЬ можно! :wink:
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Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:42

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Ребята, а зачем нужен рост крипты? Если биток вернется на 1000 за штуку это даст толчек его использованию. А так пипл видит, что цена уже падает 7 месяцев, и это его пугает, в том числе торговые точки.

Торговым точкам по фигу курс крипты. Они её сразу же сбрасывают в фиат. Им гораздо важнее стоимость трансакции и скорость обработки, а с этим сейчас проблем нет.

Зачем этот гемор точкам, использовать валюту-посредник, терять на комиссиях, рисках волатильности на падающем рынке, если можно просто сразу принять кэш?


блин, в каждом бутике-пиццерии можно карточкой оплатить, НАФИГА МНЕ КРИПТА?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:49

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:А гвозди забивать 10м айфоном?

Не вопрос.
Выройте себе пещеру, спите на ложе из листьев, разжигайте костер при помощи кремня,чо :mrgreen:
Зачем мне электрочайник, когда есть столько дров :mrgreen:


Конечно, не стОит платить за люстру из венецианского хрусталя, если для освещения достаточно и нескольких лампочек с прикрученными к палке цоколями :mrgreen:
Но Вы же делаете ремонт, покупаете картины, цените декор, стиль?
Нет?
Разговариваете в автомобиле по громкой связи через магнитолу, которая стОит эдак баксов 800?
Не думаете при этом, что можно для радио купить китайский приемник за 10 баксов, для проигрывания дисков опять же китайский суррогат за 30 баксов, и блютус в ухо за 25 баксов?
Так почему Вас коробит забивать гвозди 10м айфоном?
Не потому ли, что в Вашем мозгу просто не наступило время принять это как неизбежность :mrgreen: ?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:04

  artist_007 написав:
  Zebra написав:Зачем этот гемор точкам, использовать валюту-посредник, терять на комиссиях, рисках волатильности на падающем рынке, если можно просто сразу принять кэш?

У кеша один недостаток - его надо таскать с собой, а это:
1. Не всегда удобно.
2. Может привлечь лишнее внимание.

*рука_лицо*
Zebra
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