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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1267126812691270

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:44

  ребе Нок написав:Пейджеры, кассетные магнитофоны, дискеты не стали обычными вещами.

ты просто их впервые увидел уже в конце существования
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

интересно , какой действительно максимум в этом году? все покупают-потомучтодно, хотя если честно дна не вижу, вода мутнаааая, хватит вам ссорится о фактическом применении крипты, для того чтобы ею расплатится быстро и с малой комсой нужны мозги,скорее даже не мозги , а определенные знания и навыки, так что использовать ее как фиат без знания сиюминутной инфы об определенных моментах, согласитесь,довольно затруднительно, а вот как волатильную , чуть-ли не лас веговскую штуку ,совсем другое дело.
А вот где это напачкал аирмакс? Фейселес или другой модератор, прошу за него, его роль очень важна, особенно когда не понятно с чем имеешь дело, то ли с валютой будущего , то ли с пирамидой, то ли с пузырем, и будущее очень туманно,средство тормоза очень нужна, как-то обидно прозвучало, средство предохранения, нет тоже нето ,вообщем кто в теме тот не обращает внимания, а вот залетный посмотрев его посыл убережется от всякого, зебра увидев возможность , сразу забывает об "обязаностях"(хотя он никому, ничего, не должен та-как и так дает этой ветке многое) единственный кто всегда против- аирмакс потому он очень нужен!
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:01

  barabass написав:
  ребе Нок написав:Пейджеры, кассетные магнитофоны, дискеты не стали обычными вещами.

ты просто их впервые увидел уже в конце существования

Тогда по аналогии не поздно ли сейчас биткоин смотреть :?:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:06

  ребе Нок написав:
  barabass написав:
  ребе Нок написав:Пейджеры, кассетные магнитофоны, дискеты не стали обычными вещами.

ты просто их впервые увидел уже в конце существования

Тогда по аналогии не поздно ли сейчас биткоин смотреть :?:

биткоин основан на технологии, технологии имеют свойство устаревать
поэтому не факт, что биткоин будет через 10 лет таким же ценным, как сейчас
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:08

  phantom_systems написав:Как раз комиссии ниже карточных, нет холда = нет риска, чардж-бэков тоже нет.

Тогда покупателям не интересно такое будет. Вот поэтому криптой никто не пользуется в реальной экономике. Деньги имеют юридическую силу, а крипта - нет. Вставили паяльник в ж0пу и выдал все пароли.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:40

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Как раз комиссии ниже карточных, нет холда = нет риска, чардж-бэков тоже нет.

Тогда покупателям не интересно такое будет. Вот поэтому криптой никто не пользуется в реальной экономике. Деньги имеют юридическую силу, а крипта - нет. Вставили паяльник в ж0пу и выдал все пароли.

Это в здешних реалиях терморектальный криптоанализ актуален, в более цивилизованных местах ситуация несколько иная. С другой стороны, незачем держать всё в одном кошельке. Если сумма большая, есть multisig, в случае которого потеря одного ключа не приводит к потере монет. Также есть CLTV для продолжительного холда. Со временем, думаю, появится возможность открывать счета в крипте по аналогии с драгметаллами или передавать крипту в доверительное управление с определёнными гарантиями.
phantom_systems
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  #<1 ... 1267126812691270
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