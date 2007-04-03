Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:35

интересно , какой действительно максимум в этом году? все покупают-потомучтодно, хотя если честно дна не вижу, вода мутнаааая, хватит вам ссорится о фактическом применении крипты, для того чтобы ею расплатится быстро и с малой комсой нужны мозги,скорее даже не мозги , а определенные знания и навыки, так что использовать ее как фиат без знания сиюминутной инфы об определенных моментах, согласитесь,довольно затруднительно, а вот как волатильную , чуть-ли не лас веговскую штуку ,совсем другое дело.

А вот где это напачкал аирмакс? Фейселес или другой модератор, прошу за него, его роль очень важна, особенно когда не понятно с чем имеешь дело, то ли с валютой будущего , то ли с пирамидой, то ли с пузырем, и будущее очень туманно,средство тормоза очень нужна, как-то обидно прозвучало, средство предохранения, нет тоже нето ,вообщем кто в теме тот не обращает внимания, а вот залетный посмотрев его посыл убережется от всякого, зебра увидев возможность , сразу забывает об "обязаностях"(хотя он никому, ничего, не должен та-как и так дает этой ветке многое) единственный кто всегда против- аирмакс потому он очень нужен!