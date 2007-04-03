мене банили за песимізм, коли при курсі ПА14 писав що незабаром ПА18,
і це на "фінансом хворумі" !!!
ви дуже переоцінєте рівень аудиторії !!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
мене банили за песимізм, коли при курсі ПА14 писав що незабаром ПА18,
і це на "фінансом хворумі" !!!
ви дуже переоцінєте рівень аудиторії !!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:37
ЕКО маркет картина маслом:
позавчора: карти Привата не обслуговуються
вчора: термінали не працюють зовсім, кешонлі!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:39
анархістів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:43
я не відбив, лише на 70%, але в мене працює ще не повний рік, і лише 8 годин на день, і то не завжди...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А как же вы входили? ведь окупаемость любого оборудования от 10 до 12 месяцев, а у вас 24/8=3 приблизительно три года?!!! Или 8 часов начиная с какого-то момента? В любом случае, вы можете сейчас продать оборудование и окупится с выходной прибылью в 20%,Хотя если вы не думаете куда-то уезжать на длительный период не советую, по идее с сентября дела будут лучше,конечно не совсем понимаю с какого перепугу им стать лучше, но многие серьезные "дядьки" так говорят.
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