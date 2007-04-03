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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1268126912701271

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:почему в валютной ветке никого не стыдят за "оптимизм или пессимизм в опусах

мене банили за песимізм, коли при курсі ПА14 писав що незабаром ПА18,
і це на "фінансом хворумі" !!!
ви дуже переоцінєте рівень аудиторії !!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:37

  Kripo написав:
блин, в каждом бутике-пиццерии можно карточкой оплатить, НАФИГА МНЕ КРИПТА?!!

ЕКО маркет картина маслом:
позавчора: карти Привата не обслуговуються
вчора: термінали не працюють зовсім, кешонлі!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:39

  andrein написав:Криптовалюта - это своего рода религия. А в Библии написано :
И да воздастся каждому по вере его.
Я вот в 2010 году не поверил что эта тема взлетит, а мог бы уже стать миллионером. :)

Прежде чем писать всякую ерунду про криптовалюту, нужно учитывать одно : мир уже давно объединился экономически и созрел к введению одних мировых денег. Но так как ввести единую меру стоимости на международном уровне не представляется возможным именно потому что от эмиссии нац. валют получают выгоду прежде всего нац. элиты, то скорее всего было решено сделать это снизу, завоевать умы людей (как в свое время сделали первые христиане) отдав право на эмиссию новых денег простым гражданам (и сделав криптовалюту дефляционной по своей природе), так что они сами со временем откажутся от нац.денег в пользу крипты.
И еще.
Капитализм не имеет национальности.
Вся эта движуха с криптой похожа на борьбу глобалистов-финансистов с нац.элитой и государственниками. Делайте ставки, Господа ! :)

:!: анархістів :!:
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:43

  vovodabravis написав:flyman И я поддерживаю. И вообще не знаю как у кого, но неужто хоть кто-то не отбил свое оборудование? я тут ради интереса на олх сделал закидуху по 1080, при стоимости в 75% за неделю никто не позвонил, при стоимости 50% , я еле смог удалить предложение , телефон не замолкал.

я не відбив, лише на 70%, але в мене працює ще не повний рік, і лише 8 годин на день, і то не завжди...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А как же вы входили? ведь окупаемость любого оборудования от 10 до 12 месяцев, а у вас 24/8=3 приблизительно три года?!!! Или 8 часов начиная с какого-то момента? В любом случае, вы можете сейчас продать оборудование и окупится с выходной прибылью в 20%,Хотя если вы не думаете куда-то уезжать на длительный период не советую, по идее с сентября дела будут лучше,конечно не совсем понимаю с какого перепугу им стать лучше, но многие серьезные "дядьки" так говорят.
vovodabravis
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