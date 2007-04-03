andrein написав:

Криптовалюта - это своего рода религия. А в Библии написано :И да воздастся каждому по вере его.Я вот в 2010 году не поверил что эта тема взлетит, а мог бы уже стать миллионером.Прежде чем писать всякую ерунду про криптовалюту, нужно учитывать одно : мир уже давно объединился экономически и созрел к введению одних мировых денег. Но так как ввести единую меру стоимости на международном уровне не представляется возможным именно потому что от эмиссии нац. валют получают выгоду прежде всего нац. элиты, то скорее всего было решено сделать это снизу, завоевать умы людей (как в свое время сделали первые христиане) отдав право на эмиссию новых денег простым гражданам (и сделав криптовалюту дефляционной по своей природе), так что они сами со временем откажутся от нац.денег в пользу крипты.И еще.Капитализм не имеет национальности.Вся эта движуха с криптой похожа на борьбус нац.элитой и государственниками. Делайте ставки, Господа !