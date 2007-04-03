мене банили за песимізм, коли при курсі ПА14 писав що незабаром ПА18,
і це на "фінансом хворумі" !!!
ви дуже переоцінєте рівень аудиторії !!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
мене банили за песимізм, коли при курсі ПА14 писав що незабаром ПА18,
і це на "фінансом хворумі" !!!
ви дуже переоцінєте рівень аудиторії !!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:37
ЕКО маркет картина маслом:
позавчора: карти Привата не обслуговуються
вчора: термінали не працюють зовсім, кешонлі!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:39
анархістів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:43
я не відбив, лише на 70%, але в мене працює ще не повний рік, і лише 8 годин на день, і то не завжди...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А как же вы входили? ведь окупаемость любого оборудования от 10 до 12 месяцев, а у вас 24/8=3 приблизительно три года?!!! Или 8 часов начиная с какого-то момента? В любом случае, вы можете сейчас продать оборудование и окупится с выходной прибылью в 20%,Хотя если вы не думаете куда-то уезжать на длительный период не советую, по идее с сентября дела будут лучше,конечно не совсем понимаю с какого перепугу им стать лучше, но многие серьезные "дядьки" так говорят.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:56
1)да!
Очень много. Даже ходлеров - но за них сложный банковский % играет. И очень неслабо играет в периоды стабильного курса надо заметить.
2)Крипту ходлять чтоб за полбитка купить ламбо а не чтоб насобирать за стопитсот лет этих битков на ламбо по текущей цене, покупая по чуть-чуть битка каждый месяц.
3) Нема. Ну кроме запрещенных вещей с дакнета. А если сдуру и есть у кого-то, то это в основном ради рекламы и дороже чем если в деньгах.Также как нема цен в меди, золоте, серебре, уране и даже уже не осталось цен в самой твердой ранее валюте на просторах бывшего СССР - в самогонке.
4) Гривней/злотым с пластика хоть ванны с пива принимайте даже в Бразилии.
5) Не. Не. Не. Совсем никак не.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
что-то прямоугольников давно не видать, на курортах что-ли?
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
как думаете ,на сколько графики крипты сопоставимы с графиками валюты? По крипте мы давно научены, что повторяющиеся комбинации будут обязательно способом загона и слепоидущие будут отданы стрижки, так смотря на график доллара, повторяющийся из года в год и то что происходит сейчас , сравнимо с криптой отчетливо виден загон, но ведь это сравнимо с криптой, у гривны ведь нету "кукла"? Как думаете? отпишитесь пожалуйста, каждое мнение интересно на 100% и не будет осуждено.
Востаннє редагувалось vovodabravis в Пон 16 лип, 2018 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Или правильно говорить не график, а поведение и способы манипуляции
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?
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