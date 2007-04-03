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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1269127012711272

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:49

airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/
aquweduk
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:11

  aquweduk написав:airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/

Если на круизном лайнерах есть казино, то там тоже есть фишки, которые за пределами судна ценности не имеют.
Zebra
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Повідомлень: 5953
З нами з: 21.09.12
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