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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1269127012711272

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:49

airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/
aquweduk
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:11

  aquweduk написав:airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/

Если на круизном лайнерах есть казино, то там тоже есть фишки, которые за пределами судна ценности не имеют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:42

  aquweduk написав:airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/


Возможно когда то за подобными плавучими поселениями будет будущее, но пока девиз «Освободить людей от политиков» путем подобных платформ выглядит как "освободить богатеньких буратин от лишних денег", при этом занять "место политиков" владельцами платформ. И там конечно местная локальная криптовалюта - "самое" нужное , чтобы на доп комиссиях конвертаций в доставлять фиатные товары с большой земли, без которых обойтись будет очень непросто.
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